Kohler Co. отмечает юбилей, формируя видение следующих 150 лет для своего культового бренда KOHLER 

Компания Kohler Co., основанная в 1873 году, сформировала целое наследие из преобразовавших отрасль инноваций для кухни и ванной комнаты, продуктов для обеспечения энергетической устойчивости, премиального опыта гостеприимства и знаковых соревнований по гольфу. Креативность и ультрасовременный дизайн являются сердцем и душой бренда KOHLER наряду с миссией по обеспечению благополучной жизни.
Основами легендарного бренда KOHLER стали команды прогрессивных специалистов со всего мира, а также потребители и торговые сообщества, воплотившие продукцию компании в жизнь креативными и художественными способами. В честь своего 150-летнего юбилея международная компания Kohler приглашает всех коллег, партнеров и клиентов принять участие в праздновании в рамках серии специальных мероприятий по всему миру, включая запуск ограниченных серий продукции, выпуск памятной одежды и рассказ о компании через цифровой контент. Все эти мероприятия объединены юбилейной темой Come All Creators.
«Cмелость и предпринимательский дух являются неотъемлемой составляющей нашей ДНК и имеют глубокое значение в рамках нашей организации, начиная с основателя Джона Майкла Колера (John Michael Kohler), который совместно с трудовыми иммигрантами создал новую и лучшую жизнь для своих семей, — заявил председатель и генеральный директор компании Дэвид Колер (David Kohler), представитель четвертого поколения династии Колеров и всего девятый человек на посту главы компании. — Отмечая 150 лет достижений, знаний и развития, мы призываем всех увлеченных создателей присоединиться к нам в нашем стремлении к непрерывному совершенствованию в обеспечении благополучной жизни для будущих поколений с помощью лучшего дизайна, инноваций, оздоровления и устойчивого развития».
«Изобретательность и увлеченность наших партнеров и клиентов являются катализаторами создания новых идей, эффективного партнерства и лучшего мира для будущих поколений, — заявила глава отдела устойчивого развития и руководитель DEI Лора Колер (Laura Kohler). — Множество реализованных новаторских достижений Kohler вдохновляют нас смотреть в будущее с оптимизмом и создавать новые решения для улучшения условий существования нашего мира, нашей жизни и сообществ — одна идея, один продукт, одно партнерство, одно общее решительное действие».
На протяжении всего года в рамках программы Come All Creators компания будет воздавать должное своему уникальному 150-летнему наследию и одновременно планировать инновационное будущее с участием ценных партнеров, талантливых художников и исследователей. Чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Kohler Co. совместно с американским художником и новатором Даниэлем Аршамом (Daniel Arsham) разработала креативную айдентику в честь 150-летнего юбилея с логотипами, знаками, типографией и шрифтами, объединяя многоплановое наследие компании с ее «дерзким» взглядом на будущее. Компания Kohler в прошлом уже сотрудничала с Аршамом при создании эксклюзивной напечатанной на 3D-принтере раковины Rock.01, а также в рамках проекта Divided Layers — всемирно известной инсталляции, представленной в 2022 году на Миланской неделе дизайна.