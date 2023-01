Kohler Co. отмечает юбилей, формируя видение следующих 150 лет для своего культового бренда KOHLER 

Компания Kohler Co., основанная в 1873 году, сформировала целое наследие из преобразовавших отрасль инноваций для кухни и ванной комнаты, продуктов для обеспечения энергетической устойчивости, премиального опыта гостеприимства и знаковых соревнований по гольфу. Креативность и ультрасовременный дизайн являются сердцем и душой бренда KOHLER наряду с миссией по обеспечению благополучной жизни.

Основами легендарного бренда KOHLER стали команды прогрессивных специалистов со всего мира, а также потребители и торговые сообщества, воплотившие продукцию компании в жизнь креативными и художественными способами. В честь своего 150-летнего юбилея международная компания Kohler приглашает всех коллег, партнеров и клиентов принять участие в праздновании в рамках серии специальных мероприятий по всему миру, включая запуск ограниченных серий продукции, выпуск памятной одежды и рассказ о компании через цифровой контент. Все эти мероприятия объединены юбилейной темой Come All Creators.

Kohler Co. Celebrates 150 Years of Bold Moves, Creativity, and Impact While Shaping the Next 150 Years of Its Iconic KOHLER Brand. Kohler Co. partnered with American artist and innovator Daniel Arsham to conceive the commemorative 150th anniversary creative identity through logos and marks, typography, and lettering to meld the company’s storied heritage with its “leading boldly” approach to the future.

«Cмелость и предпринимательский дух являются неотъемлемой составляющей нашей ДНК и имеют глубокое значение в рамках нашей организации, начиная с основателя Джона Майкла Колера (John Michael Kohler), который совместно с трудовыми иммигрантами создал новую и лучшую жизнь для своих семей, — заявил председатель и генеральный директор компании Дэвид Колер (David Kohler), представитель четвертого поколения династии Колеров и всего девятый человек на посту главы компании. — Отмечая 150 лет достижений, знаний и развития, мы призываем всех увлеченных создателей присоединиться к нам в нашем стремлении к непрерывному совершенствованию в обеспечении благополучной жизни для будущих поколений с помощью лучшего дизайна, инноваций, оздоровления и устойчивого развития».

«Изобретательность и увлеченность наших партнеров и клиентов являются катализаторами создания новых идей, эффективного партнерства и лучшего мира для будущих поколений, — заявила глава отдела устойчивого развития и руководитель DEI Лора Колер (Laura Kohler). — Множество реализованных новаторских достижений Kohler вдохновляют нас смотреть в будущее с оптимизмом и создавать новые решения для улучшения условий существования нашего мира, нашей жизни и сообществ — одна идея, один продукт, одно партнерство, одно общее решительное действие».

На протяжении всего года в рамках программы Come All Creators компания будет воздавать должное своему уникальному 150-летнему наследию и одновременно планировать инновационное будущее с участием ценных партнеров, талантливых художников и исследователей. Чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Kohler Co. совместно с американским художником и новатором Даниэлем Аршамом (Daniel Arsham) разработала креативную айдентику в честь 150-летнего юбилея с логотипами, знаками, типографией и шрифтами, объединяя многоплановое наследие компании с ее «дерзким» взглядом на будущее. Компания Kohler в прошлом уже сотрудничала с Аршамом при создании эксклюзивной напечатанной на 3D-принтере раковины Rock.01, а также в рамках проекта Divided Layers — всемирно известной инсталляции, представленной в 2022 году на Миланской неделе дизайна.