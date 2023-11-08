Kohler Co. создаcт энергетическую компанию с мажоритарным партнером в лице Platinum Equity

Компания Kohler Co. объявила о стратегическом решении выделить компанию Kohler Energy в обособленное, независимое предприятие с привлечением компании Platinum Equity в качестве мажоритарного инвестиционного партнера. Kohler не ослабит внимания к энергетическому сектору после завершения сделки и продолжит поддерживать траекторию роста новой компании, опираясь на успешный опыт работы на мировой арене энергетической безопасности. В портфель новой компании войдут такие предприятия, как Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments и Heila Technologies.

Хотя Kohler Co. и Platinum Equity еще предстоит пройти несколько этапов и выполнить ряд юридических требований, включая консультации с производственными советами, ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года. До этого момента Kohler Co. продолжит функционировать как единая компания.

«Сегодня мы предприняли смелый стратегический шаг ради будущего нашей компании, — сказал Дэвид Колер (David Kohler), председатель совета директоров и генеральный директор Kohler Co. — На протяжении последних 150 лет компания Kohler неустанно стремилась к совершенствованию своих эксклюзивных продуктов, услуг и опыта, которыми мы делились с нашими клиентами. Этот важный поворот в нашей истории свидетельствует о нашей решимости сосредоточить внимание и инвестиции на подразделении Kohler по производству товаров для кухни и ванной, а также на гостиничном бизнесе, и продолжить курс на рост и развитие в наших профильных отраслях. Момент является благоприятным, поскольку наш энергетический сектор активно развивается, опираясь на продукцию мирового класса, производимую и продаваемую высокопрофессиональными партнерами. Я с нетерпением жду возможности поддержать энергетическую компанию посредством наших дальнейших инвестиций и в меру своих полномочий в совете директоров после завершения сделки».

Компания Kohler Energy является мировым лидером в области энергосберегающих технологий, предлагая критически важные решения по энергоснабжению жилых домов, коммерческих предприятий и промышленного оборудования. Ее лидирующий на рынке портфель оборудования для резервного и основного электроснабжения, традиционных и электрических силовых агрегатов, а также решений для домашней энергетики пользуется доверием во всем мире.

«На протяжении более чем 100 лет компания Kohler превосходно управляет бизнесом. Мы продолжим идти этим путем вместе с компанией Platinum Equity, которая разделяет те же ценности — качество, инновации, высокий профессионализм — и полностью поддерживает наш курс на рост и развитие. Мы рассчитываем на значительные постоянные инвестиции, которые повысят ценность компании в глазах наших клиентов, сотрудников и акционеров, — сказал Брайан Мелка (Brian Melka), президент группы Kohler Energy. — Я горжусь тем, что нашей команде удалось создать крупнейшее в отрасли предприятие, и мы с нетерпением ждем начала следующего этапа роста вместе с Platinum Equity. Нашей главной и первоочередной задачей является обеспечение плавного перехода с максимальным учетом интересов наших клиентов и сотрудников во всем мире».

Брайан Мелка будет исполнять обязанности генерального директора энергетической компании, а Дэвид Колер войдет в состав ее совета директоров.

Platinum Equity — глобальная инвестиционная компания с объемом активов под управлением около 47 млрд долларов США. Компания Kohler выбрала Platinum Equity с учетом ее высокого профессионализма и успешного опыта проведения сделок по выделению активов.

«Компания Kohler Energy имеет заслуженную репутацию производителя качественной продукции и автора инновационных инженерных разработок, которую она поддерживает на протяжении более ста лет, — сказал сопрезидент Platinum Equity Джейкоб Коцубей (Jacob Kotzubei). — Мы высоко ценим уверенность Kohler в нашей способности развить это наследие и поддержать дальнейший курс на рост и расширение энергетического подразделения как самостоятельной компании. Мы с огромным уважением относимся к Дэвиду и к руководству Kohler в целом и гордимся тем, что являемся их партнерами».

Компания Platinum Equity имеет 28-летний опыт приобретения международных предприятий, ранее входивших в состав крупных корпораций, и управления ими. За последние годы компания приобрела подразделения таких предприятий, как Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand и Johnson & Johnson.

«Подразделение по обеспечению энергосберегающих решений располагает отличной управленческой командой, мощным техническим потенциалом и умением ловить в паруса попутный ветер, реагируя на постоянную потребность в надежных решениях для энергоснабжения в промышленном, коммерческом, бытовом и машиностроительном секторах, — считает управляющий директор Platinum Equity Мэтью Луи (Matthew Louie). — Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с Брайаном и с руководством компании, чтобы продолжить инвестировать в компанию и максимально раскрыть ее потенциал».

Финансовыми консультантами компании Kohler выступают BDT & MSD Partners и BofA Securities. Юридическим консультантом компании Kohler является White & Case LLP.

Goldman Sachs & Co. LLC и William Blair & Company, LLC выступают в качестве финансовых консультантов компании Platinum Equity по инвестициям в Kohler Energy. Компания Platinum Equity пользуется услугами Gibson, Dunn & Crutcher LLP в качестве юридического консультанта и Willkie Farr & Gallagher LLP — как консультанта по вопросам долгового финансирования.