Kohler представит лидерство в дизайне и ощущения благополучия в умном доме на CES 2024

Компания Kohler Co. объявила, какие ведущие дизайнерские решения, инновационные новые продукты и ощущения благополучия в умном доме будут представлены компанией на выставке CES 2024. Ассортимент Kohler подчеркивает неизменную приверженность компании превращению домов в личные храмы для комфорта, ухода за собой и восстановления.

Kohler объединяет передовые форму и функционал, интуитивное управление и надежную связь, чтобы клиенты могли наслаждаться благополучием благодаря исключительным дизайнерским решениям и ощущению роскошного СПА у себя дома.

Эти изделия будут представлены на ряду с другими на стенде Kohler CES (№ 52817, Venetian Expo Hall).

Интеллектуальные краны и системы управления для душа Anthem+ создают ощущение домашнего СПА благодаря встроенной цифровой системе управления, позволяющей настраивать подачу воды, освещение, звук и пар. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс позволяет с легкостью заранее настроить и активировать ощущение душа для различных органов чувств. Интеграция с приложением Kohler Konnect обеспечивает удаленный доступ и управление индивидуальными предварительными настройками, что позволяет пользователю выполнять регулировку из любого места.

Лейка для душа с очистителем SpaViva — объединяет уникальную технологию распыления воды со встроенным устройством для очистки кожи для исключительного ритуала ухода за собой в душе. Многофункциональная лейка для душа состоит из фирменного сохраняющего тепло распылителя Katalyst компании Kohler и нового распылителя Microbubble, образующего пузырьки размером не больше 100 микрон, что оптимально для более глубокой очистки. К многофункциональной лейке для душа крепится универсальное устройство для очистки кожи, оснащенное рядом вращающихся насадок, которое заряжается от магнитного держателя, когда не используется, не требуя дополнительных усилий.

Вентиляторы Atmo — новая линия устройств для вентиляции ванных, повышающих комфорт и качество воздуха. Модели с передовой интеллектуальной технологией измеряют температуру и влажность для автоматического включения при высокой влажности. Пользователь может запрограммировать время включения и выключения и установить предпочитаемые значения используемых по умолчанию частоты вращения вентилятора, яркости и цветовой температуры освещения, пороговых значений температуры и влажности для автоматического режима, а также настройки ночного освещения.

Сиденье-биде PureWash обеспечивает индивидуально настраиваемый комфорт подогреваемого сиденья, регулируемых температуры и давления воды и бесконтактного открывания, отличаясь тонкой удлиненной конструкцией, и выпускается с покрытием черного и белого цвета. Активация голосом через Alexa или Google Home позволяет управлять распылением воды, сушкой и ультрафиолетовой чисткой без касаний руками, что обеспечивает ощущение повышенной гигиены.

Rista, новая на рынке раковина для ванной комнаты, сочетает традиционное качество изготовления с цифровыми технологиями благодаря эксклюзивному и революционному методу 3D-печати из сантехнического фарфора компании Kohler.

Kohler x SR_A Formation 01 — это смеситель, раздвигающий границы формы и функциональности благодаря броским углам, смелому промышленному цвету Haptic Orange (осязательный оранжевый) и ощущению от создаваемого потока воды. Этот смеситель, выполненный в виде единого уникального скульптурного объекта, отличается передовой конструкцией с прохождением потока воды по индивидуальному каналу с острыми углами. Смеситель Formation 01 нарушает традиционные представления о конструкции и характеристиках смесителей и разработан компанией Kohler совместно с доктором Сэмьюэлем Россом (Samuel Ross) и его студией промышленного дизайна SR_A.

Компания Kohler также представит на выставке этого года расширенный ассортимент интеллектуальных унитазов, включая новые модификации моделей Numi 2.0, Innate и Veil, а также награжденную премией за инновации 2023 CES Innovation Award ванну Stillness.