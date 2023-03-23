Количество онлайн-заказов Fix Price в 2022г. выросло в 2,3 раза

22 марта 2023 года – В прошлом году покупатели Fix Price совершили более 1 млн онлайн-заказов в сети, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2021 годом. Средний чек одного заказа через веб-витрину составил 1,2 тыс. рублей, тогда как в офлайн-магазинах сети – 324 рубля. Как показала статистика, чаще всего товары онлайн любят покупать женщины в возрасте 20-54 лет (82%), проживающие в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Самым популярным способом получения товаров из Fix Price, заказанных онлайн через мобильное приложение и сайт компании, является самовывоз из ближайшего магазина. При этом большая часть выкупленных в 2022 году заказов со способом получения «самовывоз» была создана через мобильное приложение, в декабре эта доля достигла 78%.

«Мы запустили возможность онлайн-заказа товаров из Fix Price по России впервые в 2018 году, так как одна из целей нашей работы – быть ближе к покупателям. Запустив сервисы онлайн-покупок, мы расширили свою аудиторию: к числу наших покупателей присоединилась те, кто предпочитает совершать шопинг в интернете. Мы не первый год наблюдаем положительную статистику и растущий интерес к онлайн-сервису Fix Price, в наших планах продолжить развивать это направление продаж и повышать качество клиентского опыта, делая покупки еще более комфортными.» Виктория Смирнова, директор по маркетингу Fix Price.

Что касается самых популярных товаров Fix Price, заказанных онлайн, то в 2022 году ими стали кондитерские изделия, бакалея и безалкогольные напитки.

Маркетинговое исследование, проведенное по заказу Fix Price осенью прошлого года, показало, что 20% респондентов узнали об интернет-магазине Fix Price от родных, друзей или знакомых, а больше половины участников исследования (64%) покупают товары сети как онлайн, так и офлайн. Почти половина участников исследования получили заказ в день его оформления (47%), а еще 27% респондентов получали заказы на следующий день.

О Компании

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента основания Компании в 2007 году. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам.

На 31 декабря 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 5 663 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2022 года Компания управляла 10 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в 6 зарубежных странах.

В 2022 году выручка Компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).