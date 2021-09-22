Количество вакансий на рынке труда Москвы за два года выросло на 55 %

Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, благодаря диверсифицированному рынку труда, в городе сохраняется низкая безработица, число вакансий растет темпами быстрее, чем число соискателей.

«Напряженность на столичном рынке труда, которая высчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий, в августе снизилась по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 35 процентов. За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55 процентов, а количество резюме – только на один процент. Одна из наиболее благоприятных ситуаций складывается в сфере ИТ и телекоммуникаций – там на одну вакансию приходится 1,7 резюме. Высокая конкуренция в таких профессиональных областях, как наука и образование и госуправление. Количество резюме на одну вакансию в образовании составило 6,6, а на государственной службе 6,7», – отметил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметили в Аналитическом центре Москвы, по итогам 2020 года в сегменте ИТ и телекоммуникаций было занято 582,3 тысячи человек или 7,3 процента от общего числа рабочих мест в столице. Для сравнения, в 2017 году доля отрасли в структуре занятости составляла 6,3 процента. Кроме того, за последние 3 года (с 2017 по 2020 г.) средний уровень оплаты труда среди занятых в ИТ вырос на 30,3 процента и в 2020 году составил 109,3 тысячи рублей.

Относительно невысокая напряженность наблюдается в сфере страхования – 2,2 резюме на вакансию. Столько же в сферах строительства и операций с недвижимостью, однако в «стройке» один из самых высоких темпов роста заработных плат – 25,2 процента с 2017 по 2020 год.

«Учитывая сохраняющиеся эпидемиологические риски на рынке труда, остаются востребованы медицинские работники. В здравоохранении в августе на одну вакансию приходилось 3 резюме. По состоянию на 2020 год в здравоохранении заняты 414,1 тысячи человек – 5,2 процента от общего числа трудоустроенных», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Справочно:

Данные по вакансиям и напряженности представлены HeadHunter, по числу рабочих мест и зарплатам – Пенсионным фондом Российской Федерации.