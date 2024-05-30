Команда ООО «Транснефть – Балтика» успешно выступила в хоккейном турнире

Спорт
30 мая 2024

В г. Санкт-Петербурге состоялся хоккейный турнир среди команд организаций системы «Транснефть». Организатором выступило ООО «Транснефть – Балтика».

Соревнования прошли на малой арене Дворца спорта «Юбилейный». В них приняли участие четыре команды, в общей сложности 65 спортсменов.

Победителем турнира стала команда «Транснефть – Балтики». Второе место заняли спортсмены «Транснефть – Диаскан», третье – у представителей «Транснефть – Приволги».

Занятие работников командными видами спорта – важная составляющая корпоративной социальной политики. Помимо хоккейной, на предприятии сформированы футбольная и баскетбольная команды, активно принимающие участие в корпоративных и любительских турнирах.

«Мы активно поддерживаем занятия спортом наших сотрудников. Их здоровье – это важный компонент эффективной работы предприятия. А командные дисциплины способствуют формированию корпоративного духа, чувства товарищества, сплоченности, поддержки и взаимовыручки», – сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов.

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