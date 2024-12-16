Команда юристов армянского гуманитарного и политического заключенного осуждает обвинения Азербайджана, угрожающие пожизненным лишением свободы 

В условиях беспрецедентной эскалации продолжающегося подавления инакомыслия азербайджанская прокуратура обнародовала новый и огромный ряд из примерно 45 потенциальных обвинений против армянского гуманитарного и политического заключенного Рубена Варданяна, согласно данным его юридической команды. В случае признания виновным Варданяну грозит мрачная перспектива пожизненного заключения. Ситуация изменилась всего через месяц после того, как страна провела климатический саммит COP29.

Новые обвинения, выдвинутые против Рубена Варданяна, подпадают под 20 различных статей Уголовного кодекса Азербайджана. Иллюстрируя то, насколько отчаянно режим пытается оправдать свою этническую чистку в Нагорном Карабахе и незаконное тюремное заключение его бывших лидеров, сфабрикованные доказательства представлены на более чем 25 000 страниц в 100 томах, написанных на азербайджанском языке.

Сомнительные доказательства удобно скрывать как от Рубена, так и от общественности, основываясь на утверждениях, что обвинения касаются «национальной безопасности Азербайджана». В то же время режим отказался предоставить копии предполагаемых доказательств Варданяну и адвокату, которым в настоящее время предоставлена возможность только просматривать эти материалы без надлежащего перевода и с ограничениями по времени. Возможность делать записи и заметки также ограничена из соображений «национальной безопасности», что еще больше ограничивает и без того крайне ограниченные возможности Рубена и его адвоката подготовить защиту к судебному разбирательству.

«Эти обвинения являются вопиющим нарушением обязательств Азербайджана в рамках международного права, — сказал юрисконсульт Варданяна Джаред Генсер (Jared Genser). — Целая простыня текста обвинений (очевидно наглая попытка обвинить Рубена во всем, что азербайджанский режим сделал в Нагорном Карабахе) в дополнение к отказу Азербайджана предоставить и обнародовать все обвинения и так называемые доказательства против Рубена для изучения, подтверждает, что обвинения политически мотивированы и режим знает, что ни один объективный наблюдатель не придет к выводу о существовании каких-либо достоверных доказательств в поддержку его обвинений. Такой подход явно рассчитан на то, чтобы Алиев оправдывал проведение тайного суда перед трибуналом, который не будет ни независимым, ни беспристрастным».

Предупреждая о том, что новые обвинения служат сигналом усиления кампании Алиева по подавлению несогласных, семья Рубена Варданяна призывает демократический мир показать, что мириться с такими вопиющими нарушениями больше нельзя, и обеспечить присутствие международных организаций и СМИ на судебном процессе.

«Последние обвинения против моего отца — это пародия на правосудие и перекладывание ответственности за провал COP29 на невинного козла отпущения, — сказал Давид Варданян (David Vardanyan), сын Рубена Варданяна. — Рубен Варданян в течение трех месяцев был государственным министром Нагорного Карабаха и на этом посту стремился улучшить жизнь своих сограждан посредством значимых социальных программ. К сожалению, он был вознагражден угрозой пожизненного заключения одним из самых коррумпированных режимов на Земле. Его арест и эти новые ложные обвинения служат символом для всех армян в мире, что никто не находится в безопасности. Прошло более двух лет с тех пор, как наша семья могла видеть Рубена. Мы боимся, что не сможем увидеть его снова, если демократический мир не будет действовать, чтобы положить конец этой бессмыслице».

Хотя Варданян уже провел более года в заключении под стражей. В настоящее время Freedom House присваивает Азербайджану «глобальную оценку свободы» семь баллов из ста, в результате чего по уровню политических и гражданских свобод он оказывается позади таких стран, как Сомали, Мьянма и Венесуэла. Эти последние события подчеркивают системную эрозию основных свобод в Азербайджане и продолжающиеся усилия режима по подавлению инакомыслия и консолидации власти.

В сентябре прошлого года вооруженные силы правительства Азербайджана вторглись в армянскую автономную область Нагорного Карабаха, изгнав из региона 120 000 армян-христиан. Во время бегства Варданян и семь других бывших чиновников были арестованы, и им были предъявлены ложные и политически мотивированные обвинения.

Бывший государственный министр Нагорно-Карабахской Республики, занимавший этот пост с ноября 2022 года по февраль 2023 года, Варданян находится в заключении в Баку в условиях, нарушающих нормы международного права. Ожидается, что политический показательный процесс по его делу, который уже несколько раз откладывался, и близко не будет соответствовать многим международным стандартам.