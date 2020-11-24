Компанией Factor Bioscience успешно защищен патент на применение технологии мРНК

Кембриджская биотехнологическая компания Factor BioscienceInc., специализирующаяся на разработке технологий мРНК и клеточной инженерии, объявила о том, что российское патентное ведомство отклонило запрос компании Advanced Gene & Cell Technologies (AGCT) Ltd. о признании недействительным патента компании Factor № 2691027. Этот патент, охватывающий генетически отредактированные гемопоэтические клетки, получаемые с использованием мРНК, является российским аналогом патентов, принадлежащих компании Factor в США, Австралии и Японии, а также находящихся на стадии рассмотрения заявок в других странах.

«В соответствии с миссией компании Factor, заключающейся в максимально широком внедрении наших технологий, мы, узнав о возражении со стороны компании AGCT, вступили в переговоры о предоставлении лицензии на спорный патент», — сообщил соавтор данного изобретения, доктор философии, соучредитель, председатель правления и генеральный директор компании Мэтт Эйнджел (Matt Angel). «Несмотря на благоприятные условия, предложенные компанией Factor, AGCT отклонила наше предложение о выдаче лицензии и решила продолжить процедуру по возражению», — рассказал он.

В ходе производства по возражению, состоявшего из письменных брифингов и нескольких раундов устных слушаний, проводившихся перед комиссией экспертов по патентам и технологиям, компания AGCT изложила свои доводы, а компания Factor выстроила надежную и в конечном итоге успешную защиту. Решение российского патентного ведомства полностью сохраняет в силе патент компании Factor.

«Около десяти лет назад мы осознали потенциал мРНК в плане изменения подхода к совершенствованию методов лечения», — заявил соавтор изобретения, доктор философии, соучредитель и главный технолог компании Кристофер Роде (Christopher Rohde). «Мы обнаружили, что при правильном использовании мРНК может обеспечивать возможность разработки совершенно новых видов терапии», — сообщил он.

Многие новаторские идеи компании Factor направлены на применение мРНК в лечебных целях, в частности использование мРНК для кодирования клеточно-репрограммирующих и генно-редактирующих белков. В настоящее время компания Factor имеет более 90 патентов в 14 странах, охватывающих фундаментальные технологии в области мРНК, генного редактирования, перепрограммирования клеток и доставки нуклеиновых кислот.

«Успешная защита этого патента последовала вскоре после получения нами патента США, касающегося методов производства генетически отредактированных клеток с использованием мРНК для кодирования нуклеаз на основе эффектора, подобного активатору транскрипции (TALEN)», — рассказал д-р Эйнджел. «Крайне приятно наблюдать растущий интерес к генному редактированию на основе мРНК. Это та область, работе над которой мы посвятили многие годы, и — как это подтверждается в данном случае решением российского патентного ведомства — область, в которой мы сделали первые и значимые открытия», — заявил он.

В этом деле интересы Factor Bioscience представляли компании Morgan, Lewis & Bockius LLP (Бостон) и «Городисский и партнеры» (Москва).