Компанией «Интерлизинг» запущена специальная отраслевая программа «Перевозчики»

Компания «Интерлизинг» предлагает клиентам ознакомиться с условиями новой отраслевой программы в рамках продукта «Экспресс» — «Перевозчики».

Новая программа финансирования разработана с учетом потребностей и особенностей отрасли автомобильных перевозок и позволяет на специальных условиях приобрести грузовой и коммерческий автотранспорт. Для клиентов доступно финансирование с минимальным авансом от 5%, выкупным платежом до 20%, сроком лизинга до 60 месяцев.

«Компания «Интерлизинг» продолжает модернизировать лизинговые продукты, разрабатывая специальные решения, учитывающие особенности предприятий конкретной отрасли. Так как более 50% автотранспорта приобретается в лизинг, а около 90% клиентов, приобретающих грузовой автотранспорт – это представители микро-и малого бизнеса, в рамках данной программы мы готовы рассмотреть заявку на финансирование от предприятий с минимальным сроком деятельности от 6 месяцев», — отмечает коммерческий директор «Интерлизинг» Сергей Жарков.

О компании «Интерлизинг»

Компания «Интерлизинг» — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

Офисы компании находятся в 22 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Челябинск, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда.

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