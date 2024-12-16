Компании Huawei и JA Solar запускают проект Green Education в Таиланде совместно с ЮНЕСКО и Министерством образования Таиланда 

Huawei, JA Solar, ЮНЕСКО и Министерство образования Таиланда официально запустили проект Green Education в Таиланде, направленный на развитие нового поколения учащихся, обладающих экологичными навыками и знаниями в области цифровых технологий.

Проект, реализуемый в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, принесет решения в области чистой энергии и обучение навыкам в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 11 тайских школ и общественных центров.

Недавно установленная крыша с солнечными батареями на Центре содействия обучению в округе Банна, который является одним из первых двух бенефициаров проекта, ознаменовала официальное начало реализации проекта 3 декабря в Накхоннайоке.

«Проект Green Education — это больше, чем просто проект корпоративной социальной ответственности, это долгосрочные инвестиции в молодежь и будущее Таиланда, — сказал Дэвид Ли (David Li), генеральный директор Huawei Thailand. — Сочетая решения в области чистой энергии с практическим образованием, мы стремимся создать модель устойчивого развития и инклюзивности».

Оснащая школы и сообщества системами возобновляемых источников энергии и развивая технические навыки, проект направлен на решение основных проблем в области образования и энергетики в Таиланде, особенно в малообеспеченных сельских районах. Этот проект также является элементом более широкого национального движения за зеленые инновации.

Первые два бенефициара проекта будут обеспечивать местные сообщества рядом цифровых и технических навыков в области зеленой энергетики и устойчивого развития.

Центр содействия обучению в округе Банна — это общественный центр в Накхоннайоке. Он будет предоставлять бесплатное обучение в области зеленой энергетики и цифровой грамотности с целью преодоления недостатка навыков в малообеспеченных регионах.

Колледж профессионально-технического обучения Kanchanapisek в районе Нонг Чок будет использовать пожертвованные фотоэлектрические системы для обучения студентов монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации, обеспечивая их ценными техническими навыками для будущего трудоустройства.

Потенциал проекта Green Education в Таиланде был хорошо принят местными школами и учителями.

«Этот проект является ярким примером того, как сотрудничество между глобальными компаниями и местными учебными заведениями может обеспечить значимые изменения. С помощью пожертвованного солнечного оборудования наши учащиеся получат практический опыт монтажа и обслуживания систем возобновляемой энергии, что даст им конкурентное преимущество на рынке труда», — сказал Тисакорн Клинбоопфа (Tisakorn Klinbooppha), директор Центра содействия обучению в районе Банна.

Автобус Huawei Digital Bus уже провел бесплатное обучение в области зеленой энергии, осведомленности о киберпреступности и телекоммуникаций для учащихся в Накхоннайоке. На сегодня автобус объехал 10 отдаленных провинций Таиланда, обеспечив 4500 учащихся знаниями и навыками, которые будут способствовать устойчивому будущему.

Стремление Таиланда к внедрению возобновляемых источников энергии согласуется с усилиями правительства по модернизации образования и обеспечению учащихся перспективными навыками. В рамках этого проекта партнер инициативы TECH4ALL, компания JA Solar, стремится поддерживать энергетический переход Таиланда, предоставляя учащимся практические знания и способствуя долгосрочным переменам в сообществах.

Далее компании Huawei, JA Solar и партнеры расширят охват проекта, приглашая все больше организаций присоединиться к миссии обеспечения следующего поколения навыками и инструментами для создания устойчивого тайского общества.