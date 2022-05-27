Компании Univar Solutions и ANGUS расширяют дистрибьюторское соглашение в Европе

Europe, Univar B.V., дочерняя компания Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) («Univar Solutions» или «компания»), ведущего международного дистрибьютора базовых и специализированных химических веществ и ингредиентов и поставщика услуг с добавленной стоимостью, сегодня объявила о расширении своего дистрибьюторского соглашения с ANGUS Сhemical Company («ANGUS»), ведущим мировым производителем специализированных химических веществ для медико-биологической отрасли, производства бытовой химии и средств личной гигиены, а также промышленных рынков. Соглашение теперь включает в себя общеевропейский рынок бытовых и промышленных чистящих средств. Кроме того, соглашение позволит компании Univar Solutions предоставлять своим клиентам более широкий доступ к специальным ингредиентам для производства чистящих средств наряду с комплексными техническими инновациями и поддержкой в снабжении.

Клиенты Univar Solutions по всей Европе получат доступ к специальным добавкам компании ANGUS, таким как AMP™ (аминометил пропанол) и кристаллы TRIS AMINO™ (трометамин), которые предназначены для повышения производительности, безопасности и устойчивости чистящих средств, даже в самых сложных условиях. В соответствии с расширенным соглашением, компания Univar Solutions также будет предлагать аминоспирты ANGUS сорта ULTRA PC™ своим клиентам из отрасли производства бытовых и промышленных чистящих средств, которым необходимо сырье с низким содержанием вторичных аминов.

«Компания Univar Solutions поддерживает производителей бытовых и промышленных чистящих средств по всему миру с помощью узловой модели комплексных центров, предлагающих моделирование, подбор тенденций, оценку и разработку состава специализированных и базовых химикатов, а также техническую помощь, — заявил вице-президент подразделения Homecare & Industrial Cleaning компании Univar Solutions Аарон Ли (Aaron Lee).— Благодаря обширному ассортименту веществ от ряда ведущих мировых поставщиков специализированных и базовых химикатов, компания Univar Solutions сможет содействовать разработке более эффективных и экологически чистых средств для стирки, стеклоочистителей и других уникальных видов продукции; это соглашение обеспечит дополнительную поддержку производственно-сбытовым цепочкам и разработчикам продукции по всей Европе».

Cоглашение расширяет отношения Univar Solutions с компанией ANGUS, которая обслуживает клиентов на рынке косметики и средств личной гигиены (BPC), на рынке покрытий, клеящих материалов, герметиков и эластомеров (CASE) , а также на рынке добавок для резины и пластика. Компания ANGUS предлагает уникальный ассортимент зарегистрированных по всему миру аминоспиртовых добавок, которые удовлетворяют сложным требованиям к составу продукции на рынке бытовых и промышленных чистящих средств и дополняют широкий ассортимент специализированных ингредиентов и решений, предлагаемых компанией Univar Solutions.

«Наш ассортимент специальных добавок сочетает в себе превосходную производительность с видимыми и ощутимыми преимуществами в широком спектре сфер конечного применения, от ухода за посудой, тканями и домашними животными до интенсивной уборки поверхностей,— заявил старший вице-президент компании ANGUS Chemical Company по Европе, Ближнему Востоку, Африке и Индии Лиам Доэрти (Liam doherti). — Мы с радостью расширяем наше существующее соглашение с компанией Univar Solutions, а также ее обширную сеть и богатый опыт на рынке бытовых и промышленных чистящих средств, для повышения качества обслуживания разработчиков и производителей по всей Европе, использующих химикаты ANGUS».

Компания Univar Solutions и ее группа ученых, экспертов по составу и специалистов по применению помогают поддерживать здоровье, питание, чистоту и безопасность сообществ, внося свой вклад в разработку и поставку более экологичных чистящих средств. На фоне возросшего спроса потребителей на более экологичные продукты с исключительными характеристиками наша команда экспертов по всей сети глобальных комплексных центров сосредотачивает свои усилия на том, чтобы помочь сократить время, затрачиваемое на вывод продукции на рынок, решать возникающие проблемы и обеспечивать новаторство ингредиентов за счет человеческой изобретательности.