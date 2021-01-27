Компания «Амадей Принт» изготовила шарфы для Федерации гандбола

20 августа 2020 года в московском зале «Игровой» ЦСКА состоялось большое спортивное мероприятие – Финал четырех Кубка России по гандболу, в котором приняли участие сильнейшие команды. Поболеть за своих фаворитов пришли сотни фанатов, поэтому атмосфера, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, царила весьма эмоциональная.

Для болельщиков была подготовлена партия из 100 шарфов, выполненных в технике сублимационной печати, которая производится на специальном оборудовании, с использованием собственных расходных материалов. В качестве фона выбран серо-зеленый тон, на котором очень выгодно смотрятся логотипы кубанского и астраханского гандбольных клубов, Федерации гандбола России, а также изображение спортивного кубка. Заказчиком партии шарфов выступила Федерация гандбола РФ – общероссийское объединение, членами которого являются граждане и юридические лица. Деятельность организации направлена на достижение общих целей и задач, защиту общих интересов, определяемых Уставом.

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