Компания Амадей Принт поддержала Евразийские игры

С 21 по 23 августа прошел Международный Фестиваль силовых видов спорта, единоборств, красоты и здоровья «Евразийские игры». В этом крупном и ярком событии приняли участие несколько команд, каждая из которых проявила себя с лучшей стороны и в очередной раз оправдала ожидание своих фанатов. После церемонии торжественного закрытия турнира состоялся концерт группы Мураками, дуэта Dunaev Family и солиста группы Смысловые галлюцинации Сергея Бобунца.

Мероприятие проходит уже во второй раз и нет никаких сомнений, что оно состоится еще не один раз. Фестиваль, в котором принимают сильнейшие люди нашей планеты, организован по инициативе Ассоциации Российских Силачей.

Компания «Амадей Принт» в очередной раз поддержала участников Евразийских игр и предоставила в распоряжение спортсменов специально сшитые для этих соревнований качественные комфортные футболки, шорты и бейсболки. Спортивные комплекты были изготовлены в пяти цветовых решениях –– белом, светло-сером, голубом, фиолетовом и розовом. На каждой майке и шортах красовался логотип фестиваля –– замечательная акула, вокруг которой расположилось название фестиваля, а также город и год проведения.

Компания «Амадей Принт» –– один из лидеров современного рынка рекламного текстиля. Здесь можно заказать любое количество изделий как с логотипом, так и без него. Компания предлагает широкий ряд изделий, в который входят рубашки, толстовки, бейсболки, куртки и многое другое. Логотипы и другие изображения могут быть нанесены любым способом –– с помощью печати, или вышивки шелковыми нитями. Компания предоставляет полный спектр услуг от разработки макета изделия и эскиза изображения до быстрой доставки заказчику в любой регион страны.

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