Компания «Амадей Принт» пошила униформу для сотрудников «Tele2»

Компания «Амадей Принт», известная своими качественными изделиями с рекламной печатью, в том числе пошивом униформы, уже на протяжении двух лет отшивает для сотрудников офисов «Tele2» стильные качественные рубашки поло. Изделия производятся не только для филиалов компании, расположенных в Москве и Московской области, но и для регионов России.

Недавно была готова очередная партия униформы. Черные рубашки-поло украшены принтом: «Знаю, как защитить смартфон, дом и здоровье». На женском варианте изделия надпись выполнена в бело-розовом цвете, а на мужском – в бело-голубом.

Компания «Tele2», основанная Яном Стенбеком, начала свою работу в 1993 году. Сегодня этот мобильный оператор работает в 68 регионах и всегда находится в тренде. Позиционируя себя как честную и открытую компанию, «Tele2» в числе основных своих ценностей называет открытость, гибкость, качество, бережливость, стремление к действию и вызов трудностям.

Компания «Амадей Принт» – производитель и поставщик рекламного текстиля. Ассортимент производимых продуктов компании включает, не только пошив одежды, но также аксессуары и сувениры. На поверхность изделий могут наноситься изображения в технике печати, или вышивки. Мастера работают как с макетами, разработанными собственными дизайнерами, так и с макетами заказчика. За четырнадцать лет существования на рынке компания успешно выполнила более 150 контрактов с российскими и иностранными брендами, в числе которых LG, Coca-Cola, Mail.ru, Яндекс, Совкомбанк и ряд других компаний самого разного масштаба.

Официальный сайт компании: https://www.amadey-print.ru/