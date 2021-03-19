Компания «Амадей Принт» приняла участие в поздравлении ветеранов

23 февраля в честь памятной даты Волонтеры Победы России навестили ветеранов, чтобы выразить им благодарность за защиту Отечества в годы одной из самых ужасных войн в истории. В этот день услышали слова благодарности и приняли поздравления более 7 000 ветеранов. Участники Всероссийского общественного движения вручали подарки, устраивали под балконами концерты художественной самодеятельности, помогали с решением некоторых личных и бытовых вопросов.

Компания «Амадей Принт» также приняла участие в этой акции. Всего за двое суток ко Дню Защитника Отечества было изготовлено 500 синих манишек для волонтеров. На груди каждого изделия впереди был отпечатан в хорошем качестве цветной логотип с изображением летящего голубя, георгиевской лентой и названием организации. На спине каждая манишка украшена белой надписью: «Волонтеры Победы».

Эта организация образовалась в год празднования 70-летия Великой Победы, когда по всей России начал свое действие Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы.

Эстафету этого корпуса в дальнейшем перехватило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», которое впоследствии стало одной из крупнейших добровольческих организаций страны. Волонтеры обеспечивают сохранность исторической памяти, занимаются гражданско-патриотическим воспитанием, популяризуют историю.

Компания «Амадей Принт» производит и поставляет текстиль для рекламных целей – сувениры и аксессуары, одежду. Здесь не только создаются макеты и отшиваются изделия, но и наносятся любые изображения. В числе партнеров и клиентов компании более 150 крупных Российских и мировых брендов, таких как Coca-Cola, LG, Яндекс, Mail.ru, Совкомбанк и других компаний.