Компания «Европлан» анонсировала работу по субсидии Минпромторга с первых дней грядущего года

Своим комментарием к новости о том, что госпрограммы льготного лизинга Минпромторга заработают уже с начала нового года, поделился гендиректор ЛК «Европлан» (контролируется Группой «САФМАР» Михаила Гуцериева) Александр Михайлов. Он отметил, что после такого непростого года, каким выдался 2020, предпринимателям для продолжения деятельности крайне нужна поддержка. Минпромторг выразил готовность предоставить такую поддержку, а «Европлан» доведет ее до конечных пользователей. Александр Михайлов также напомнил, что компания работает по программам льготного лизинга с 2015 года, и всегда полностью реализует выделенные на них средства.

ЛК «Европлан» является ключевым участником реализации государственных программ льготного лизинга, компания предлагает своим клиентам оформить автомобили с субсидией уже с 1 января. Условия программы следующие: скидка в размере 10%, срок лизинга — 13-60 месяцев.