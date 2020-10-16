Компания «Интерлизинг» предлагает специальные условия на оборудование Reschke Russia

«Интерлизинг» совместно с компанией Reschke Russia запускают акцию на приобретение оборудования в лизинг. Предложение распространяется на оборудование производства VTN, скидка составляет 10%.

Так для клиентов «Интерлизинг» доступны условия, позволяющие приобрести оборудование с минимальным авансовым платежом от 26%, а договор лизинга может заключаться на срок до 60 месяцев. Сумма финансирования — до 150 млн рублей.

Например, при покупке универсальных гидроножниц, стоимость оборудования с учетом скидки составит 4 909 584 руб. При авансе в размере 35% и сроке договора 2 года ежемесячный платеж составит 166 253 рублей. Приобретая в лизинг дробильный ковш рыночной стоимостью 3 548 998 руб., цена для клиентов «Интерлизинг» с учетом скидки – 3 576 651 руб. Таким образом, при авансе 35% и сроке договора 2 года ежемесячный платеж будет равняться 121 685 руб. При этом не стоит забывать, что при покупке в лизинг вы можете получить дополнительную выгоду за счет возврата уплаченных налогов.

Предложение действительно до конца 2020 года и не является публичной офертой.

Компания Reschke Russia специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники. В производстве продукции, Reschke Rus использует немецкие разработки и проектирование, что обеспечивает бесспорное качество производимого продукта. Контроль качества осуществляется на всех этапах, от входящего сырья, до готового изделия.

О компании «Интерлизинг»

Компания «Интерлизинг» — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

Офисы компании находятся в 22 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Челябинск, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда.