Компания Ипотека.Центр объявила старт конкурсу «Лучший ипотечный эксперт России»

Компания Ипотека.Центр запустила свой ежегодный конкурс “Лучший ипотечный эксперт России”. Первая и единственная премия для профессионалов рынка недвижимости. В прошлом году за призовые места соревновались 800 специалистов ипотеки и недвижимости со всей страны, в этом году организаторы ожидают в два раза больше участников.
Премия “Лучший ипотечный эксперт России” стартовал по всей стране.
Ежегодный конкурс компании Ипотека.Центр дает возможность профессионалам в сфере ипотеки посоревноваться за звание лучшего ипотечного эксперта России, выиграть миллион рублей, а также занять призовые места в остальных номинациях и выиграть много других призов.
Участником может стать любой специалист зарегистрированный на онлайн платформе Ипотека.Центр.
После регистрации каждый эксперт получает в личном кабинете сервис одного окна: инструменты, связывающие предложения различных банков, страховых и оценочных компаний, а также возможность распознавания документов и электронной регистрации. Для удобства пользователей на платформе реализована единая форма анкеты для всех банков-партнеров. С помощью сервиса специалисты могут не только проводить онлайн полный цикл сделки по ипотечному кредиту для своих клиентов, но и получать до 1% от суммы выданного кредита в качестве бонуса. Регистрация на платформе бесплатна: https://ipoteka.center/?utm_source=email&utm_medium=promo&utm_campaign=journalist
Все участники могут выиграть миллион и другие ценные призы. Конкурс будет проходить до 31 декабря 2020.
Награждение лучших ипотечных экспертов-2020 пройдет на закрытой торжественной̆ церемонии в Москве в феврале 2021 года
С условиями конкурса и правилами участия можно ознакомиться на сайте организатора https://ipoteka.center/contest/
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Призовой фонд конкурса в этом году:
СУПЕРПРИЗ 1 000 000 рублей
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1-е место – Apple MacBook Air 13.
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2-е место – Apple iPhone 11.
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3-е место – Apple iPad Pro (2020) 11.
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4-е место – Apple Watch Series 6.
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5-е место – комплект «Умный дом» Яндекс.
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Номинация «Самая быстрая сделка» з – Яндекс.Станция Мини с Алисой
Номинация «Успешный старт» – телеприставка Apple TV.
Генеральный информационный партнёр: Banki.ru
Специальные партнёры: портал ЛюдиИпотеки, журнал Банковское обозрение
Информационные партнёры: TT finance, nedvizha.ru
Специальный стратегический партнер: Международный жилищный конгресс
Официальный партнер: Гильдия риэлторов Москвы
Справка:Ипотека.Центр – ипотечная IT компания, находящаяся на стыке облачных технологий и реального бизнеса. Компания берет свое начало с апреля 2018 года. Является ТМ ООО «ФинМаркет»
Платформа Ипотека.Центр — собственная российская разработка ООО «ФинМаркет».
Инновационный сервис для профессионалов ипотечного бизнеса, позволяет проводить полный цикл сделки по ипотечному кредиту онлайн и получать высокое агентское вознаграждение. Платформа была запущена в июне 2019 года. В июне 2020 года платформа стала первым ипотечным резидентом Сколково. Ежемесячно через платформу выдаётся более 2 млрд рублей.