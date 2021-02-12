Компания «КАРВИЛЬ» арендует 13 500 кв. м в Южных Вратах

Управляющая компания «КАРВИЛЬ», владелец российских брендов LUZAR, AIRLINE, TRIALLI, STARTVOLT, Carville Racing, выпускающий автомобильные запчасти и аксессуары, выбрал индустриальный парк «Южные Врата» для открытия своего нового распределительного центра автозапчастей. Площадь нового склада составит 13 500 кв. м.

Ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости Radius Group и УК «КАРВИЛЬ», входящая в число лидеров в области реализации автомобильных запасных частей и компонентов в России и странах СНГ, подписали договор по аренде помещений площадью 13 500 кв. м в индустриальном парке «Южные Врата» в Домодедове. Распределительный центр «КАРВИЛЬ» будет расположен в новом складском здании класса А, открытие объекта намечено на апрель. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich.

«Мы очень рады, что к пулу наших резидентов присоединилась еще одна российская компания. Ввод нового здания и открытие распределительного центра намечены на апрель, хочу отметить, что качество и конфигурация складских помещений полностью отвечают требованиям УК «КАРВИЛЬ», что в свою очередь позволит быстрее запустить операционные бизнес-процессы компании на новой площадке», – комментирует Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group.

На сегодняшний день резидентами индустриального парка «Южные Врата» помимо УК «КАРВИЛЬ» являются крупные международные и российские компании, такие как СДЭК, Маршрут, ВсеИнструменты, Alibaba Group, Leroy Merlin, Decathlon, Next, Kimberly Clark, Gloria Jeans, 36.6. Интерес крупных компаний к индустриальному парку «Южные Врата» обусловлен не только высоким качеством складских помещений и инженерной инфраструктуры, но и стратегическим месторасположением объекта, который находится на пересечении трасс федерального значения А107, скоростной трассы М4 (Дон) и А113 ЦКАД, в непосредственной близости от ключевой воздушной гавани столицы – аэропорта Домодедово, и всего в 20 минутах от Москвы.

О компании Radius Group

Radius Group — ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А в России. Компания основана в 2006 г., на сегодняшний день портфель реализованных проектов составляет более 900 000 кв. м. складской и индустриальной недвижимости класса А, расположенной в Подмосковье, Казани и Киеве. Radius Group – первый девелопер складских объектов, сертифицированных по стандарту BREEAM в России.

С 2008 года Radius Group реализует проект индустриального парка «Южные Врата», расположенного на пересечении трех ключевых федеральных трасс: М4 «Дон», А107 Московское малое кольцо (ММК) и А113 ЦКАД. На начало 2021 года в парке введено в эксплуатацию порядка 500 000 кв. м высококачественных производственных и складских площадей. Среди резидентов индустриального парка «Южные Врата»: Leroy Merlin, Decathlon, Kimberly Clark, DHL, General Motors, Next, аптечная сеть «36,6», OSG Records Management, Volvo Trucks, другие крупные российские и международные компании.

Индустриальный парк «Южные Врата» является обладателем многочисленных профессиональных наград, среди которых: CRE Moscow Awards, Euromoney, Fabci Prix D’Excellence Awards, Green Awards. Здания в «Южных Вратах» сертифицированы в соответствии со стандартами энергоэффективности и экологичности BREEAM, LEED и GRESB.