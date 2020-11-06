Как известно, каждый уважающий себя мужчина должен сделать три вещи – посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Про дом в народной мудрости говорится не случайно: решиться на столь трудоёмкий и дорогостоящий процесс способен не каждый. Компания «KempingsMaster» придумала, как упростить и удешевить строительство. Её купольные дома может собрать по инструкции, подобно мебели из IKEA, практически любой мужчина.

Все началось с производства купольных домов — геосфер Фуллера. Мы быстро поняли, что деревянные геосферы с металлическими коннекторами в узлах соединения никогда не станут по настоящему массовым продуктом из-за высокой цены и не технологичности (нестандартные треугольные оконные и дверные проемы, сложность сборки).

Именно тогда появилась идея, как сделать купольные дома недорогими, технологичными и массовыми. В декабре 2015 года мы начали принимать на нее предзаказы и в январе 2016 года пошли первые отгрузки.

Идея покорила рынок Турции и России. В начале 2018 года уже три типа каркасов:

обычные купольные;

с увеличенной высотой;

удлиненные каркасы;

Модельный ряд расширяется за требованиями клиентов. За два года продано около 2000 домов. Поставляем каркасы по Европе, России, Турции и другие страны, а с 05 ноября 2020 года и по всей Прибалтике.

Собрать может каждый. Доставка расчитывается индивидуально.

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