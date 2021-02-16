Компания «Нефтетанк» выделила свой главный в 2020-м проект

В прошлом году главным для компании «Нефтетанк» стал проект «Норильск-2020», который позволил ей продемонстрировать готовность к современным вызовам, которые всегда находятся на стыке технологий и экологии. В рамках реализации этого проекта производитель оборудования для нефтегазового сектора внес большой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Красноярском крае. 29 мая проседание опор на ТЭЦ-3 Норильска привело к тому, что в акваторию реки Амбарная вылилось 21000 тонн дизельного топлива, площадь загрязнения составила180 тысяч квадратных метров.

Одной из первых на призыв о помощи откликнулась компания «Нефтетанк», которая взяла на себя функции основного поставщика резервуаров. Уже спустя сутки после аварии она направила на ее место со своего подмосковного склада первые нефтетанки (емкости для сбора и хранения топлива). В них осуществлялся сбор разлитого топлива, которое позднее вывозилось на полевой склад в хвостохранилище «Лебяжье». Склад был полностью создан компанией «Нефтетанк». Согласно официальным данным, ликвидационные работы в акватории реки Амбарная привели к полной локализации разливы нефтепродуктов, в «Лебяжье» было перекачано свыше 25 тысяч кубометров собранной водно-топливной смеси. Непосредственной угрозы экологии больше нет. В Администрацией Норильска, МЧС и других официальных инстанциях высоко оценили большой вклад компании «Нефтетанк» в ликвидацию ЧС.

Как проходила ликвидация последствий ЧС на ТЭЦ-3, смотрите по ссылке: https://youtu.be/RYt76f8t3dA