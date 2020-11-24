Компания «Сладковско-Заречное» ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева вошла в рейтинг РБК

Ежегодно РБК составляет ТОП-50 компаний, показавших самый ощутимый экономический рост. По версии издания, в этом году в десятку самых быстрорастущих российских компаний вошла нефтяная компания «Сладковско-Заречное». НК входит в промышленно-финансовую группу «САФМАР» Михаила Гуцериева. В этом году рейтинг кардинально отличается от предыдущих — коррективы внесла общая экономическая ситуация. Из предыдущего списка в ТОП-50 рейтинга 2020 года остались только 12 компаний. Лидирующую позицию заняла компания «Ямал СПГ», которая добывает газ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В прошлом году она была на четвертой строке. РБК составляет свой ежегодный рейтинг, учитывая полученную российскими компаниями выручку за четыре предыдущих года — с 2016 по 2019 годы.