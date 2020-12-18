Компания SPLAT отметила 20-ти летний юбилей

SPLAT – это глобальный холдинг, в основе которого лежат доверие, искренность и ответственность перед покупателями, поставщиками и командой. SPLAT сегодня – это 1000 смелых, ярких и открытых людей, увлеченных мечтателей, которые искренне верят, что могут изменить мир к лучшему. Научный подход к заботе о здоровье как ответ на понимание потребностей покупателей – основа для крепкой эмоциональной связи потребителя с брендом. Гарантия высочайшего качества, доказанный комплексный результат и экологичность для людей и планеты – главные принципы SPLAT, где ценность выше, чем цена. Социальная ответственность компании – это формирование здорового, благополучного и сознательного общества.

SPLAT имеет собственный R&D-центр и научную лабораторию, которые занимаются разработкой новых продуктов, среди которых зубные пасты, щетки и ополаскиватели, а также моющие средства для уборки и стирки. Исследования проводятся в ведущих лабораториях, а также исследовательских центрах России, Бельгии, Швейцарии. Эффективность и безопасность всех продуктов компании подтверждена в ходе лабораторных и клинических исследований. Компания имеет более 30 патентов на 20 изобретений в 23 странах, среди которых Германия, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Польша, Канада, Индия, Япония, Китай, Сингапур, Турция, Россия и др.

Представительские офисы открыты в Китае, Турции, Великобритании, Германии, Латвии, Украине, Республике Беларусь, в Казахстане и Азербайджанской Республике.

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

В 2002 году, спустя 2 года с момента основания, учредители компании, Евгений и Алена Демины, принимают непростое решение поменять фокус компании и отказаться от дистрибьюторского функционала. Начинаются разработка и производство собственной зубной пасты. К 2020 году SPLAT – ведущий разработчик и производитель профессиональных решений в категориях ухода за полостью рта, бытовой «не химии» и детской косметики. Специализация SPLAT – создание качественных продуктов, не имеющих аналогов в мире.

На сегодняшний день 66 % производственного объема компании представляет собой производство зубной пасты под брендами SPLAT, Biomed, INNOVA. Оставшаяся доля распределяется между щетками, ополаскивателями, нитями, а также бытовой «не химией» экобренда BioMio. В России товары представлены в 82 тысячах торговых точек.

По данным Nielsen, SPLAT занимает 18,6% российского рынка в категории ухода за полостью рта (ноябрь, 2020 год).

Продукция компании SPLAT экспортируется в 67 стран мира.

«Каждый путь, большой или маленький, начинается с первого шага – даже если он сделан не очень уверенно, он все равно будет самым главным! Это относится не только к людям, но и к компаниям. За 20 лет мы проделали хороший путь, мы многое прошли, но все еще в начале своего пути. Мы стали лучше понимать «дорогу» и четче видеть наши перспективы, правильно рассчитывать силы и лучше ориентироваться. Вместе с каждым нашим новым покупателем мы учимся чему-то новому, вместе придумываем, изобретаем и создаем. Как и 20 лет назад, нами движут: взаимное доверие, открытость и искренность в работе – от идеи до ее воплощения. Только при таком – бережном и уважительном – отношении к себе, к людям, к тому месту, где мы живем, можно достичь чего-то действительно стоящего. И быть по-настоящему счастливыми», говорит Евгений Демин, генеральный директор Splat