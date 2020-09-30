Компания СУЭК осуществила передачу специализированных книжных изданий слабовидящим детям города Черногорск

Главный отечественный производитель и поставщик угля в РФ компания СУЭК Андрея Мельниченко продолжила традицию безвозмездно оказывать помощь слабовидящим детишкам садика «Колосок» в Черногорске. Ее сотрудники осуществили им очередную передачу специализированных книжных изданий от Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» уже не первый год плодотворно сотрудничает с этой организацией.

«Библиотека волшебных книг» детского сада «Колосок» за счет сотрудничества с АО «СУЭК» содержит уже 120 специализированных комплектов. Своя библиотека есть в каждой группе садика. В общей сложности в нем занимается 75 детишек, и каждый может заниматься по уникальным пособиям. Последняя на сей момент партия книг была доставлена в «Колосок» представителями дочернего предприятия АО «СУЭК» в лице «СУЭК-Хакасия» и городских властей. Среди гостей садика была и Председатель Совета депутатов города Черногорск Татьяна Грицаенко. Она поблагодарила компанию СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» за помощь и выразила надежду на продолжение сотрудничества с ними.