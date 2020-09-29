Компания «Сыктывкар Тиссью Групп» поддержала FSC-пятницу

25 сентября весь мир отмечал FSC-Пятницу — День ответственного отношения к лесу. Компания «Сыктывкар Тиссью Груп», имеющая сертификат Лесного попечительского совета (FSC, Forest Stewardship Council®) на все виды сырья и готовой продукции, разделяет ценности FSC (Лесной попечительский совет): заботу о лесах и людях, редких растениях и видах животных, чье существование напрямую зависит от процветания лесов.

ОАО «Сыктывкар Тиссью Групп» (СТГ) – российская компания-производитель санитарно-гигиенической продукции, имеющая сертификат FSC на все виды сырья — целлюлозу и макулатуру. Продукция СТГ также имеет сертификат FSC, а значит — произведена из древесины, которая была заготовлена легально и с соблюдением дополнительных экологических и социальных требований в лесах, где ведется ответственное лесоуправление и бережно относятся к лесным ресурсам.

Именно поэтому ОАО СТГ активно поддерживает инициативу, главная цель которой — привлечь внимание людей к ценности лесов и повысить осведомленность о том, как обычный человек, большая компания или целые страны могут заботиться о лесах, — в том числе при помощи FSC.

Ежегодно в последнюю пятницу сентября люди, увлеченные экологией, и компании, которые поддерживают идею ответственного отношения к лесу, устраивают открытые лекции и проводят «зелёные» мероприятия, где делятся друг с другом знаниями.

ОАО СТГ призывает способствовать сохранению лесов и природного разнообразия для будущих поколений. Стратегия компании в области устойчивого развития выстроена с учетом Национального проекта «Экология», реализуемого на федеральном уровне. Также «Сыктывкар Тиссью Групп» планирует активно способствовать созданию новой инфраструктуры по раздельному сбору и переработке отходов в течение следующих нескольких лет.

«Ключевые приоритеты ОАО СТГ в области охраны окружающей среды включают внедрение принципов устойчивого развития по всей производственно-технологической цепочке. Модернизация производственных мощностей и использование уникального оборудования позволяют компании максимально контролировать энергозатраты и экономить водные ресурсы, а также минимизировать отходы. В СТГ внедрены и действуют программы по энерго- и ресурсосбережению», — сообщила Нина Прасолова, директор по связям с общественностью и продвижению СТГ.

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» выпускает бумажные санитарно-гигиенические изделия, и данное производство требует значительного водопотребления. Поэтому компания уделяет большое внимание именно охране и рациональному использованию водных ресурсов. За последние пять лет инвестиции в очистку сточных вод составили порядка 350 миллионов рублей.

Занимая ответственную позицию в сфере охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» постоянно увеличивает долю использования в производстве вторичного сырья (макулатуры). На данный момент более 70% продукции компании производится из возобновляемых, переработанных или сертифицированных источников. Вторичная переработка утратившей потребительские свойства бумаги позволяет ежегодно сокращать более чем на 40 000 м3 поступление отходов на полигоны для захоронения.

Кроме того, использование вторичного волокна сокращает потребности рынка в целлюлозе, тем самым снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду от деятельности предприятий – производителей целлюлозы. Перерабатывая макулатуру, ОАО СТГ сберегает ценные природные ресурсы, ежегодно сохраняя от вырубки более 400 тысяч деревьев, а это — 800 гектаров зрелого леса.

«Экологически и социально ответственный бизнес, который подтверждает свои высокие стандарты работы, проходя сертификацию FSC, вносит большой вклад в заботу о природе и благополучие людей. Такие мероприятия, как FSC-пятница, призваны привлечь внимание общественности к этому вкладу и повысить осведомленность, как Лесной попечительский совет (FSC) и все компании, которые следуют стандартам этой добровольной сертификации, помогают заботиться о лесах. Компания «Сыктывкар Тиссью Груп» – одно из немногих предприятий в нашей стране, кто выпускает продукцию из макулатуры с маркировкой FSC Recycled, и помогает таким образом сокращать хозяйственную нагрузку на лес», – говорит директор FSC России Николай Шматков.