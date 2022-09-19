Компания 70mai представила первый видеорегистратор, вращающийся на 360° 

Компания 70mai, являющаяся одним из ведущих в отрасли производителей автомобильных интеллектуальных средств и специализирующаяся на внедрении интеллектуальных инноваций через свои передовые продукты, объявила о выпуске модели видеорегистратора Omni. Запатентованная вращающаяся на 360° конструкция позволила устранить пробел похожих устройств, страдающих от искажения изображения из-за большого поля обзора. Omni — первый видеорегистратор от 70mai, в котором использован алгоритм искусственного интеллекта для повышения безопасности автомобилей во время парковки.

Omni обеспечивает превосходное качество ночного видения. Благодаря технологии PureCel®Plus-S HDR этот видеорегистратор может легко регулировать баланс экспозиции и снижать уровень помех в условиях низкой освещенности или высокой контрастности. Не нужно беспокоиться о ночном вождении — к вам на помощь придет Omni.

Благодаря своей вращающейся на 360° конструкции Omni записывает максимально полный вид без слепых зон, одновременно минимизируя искажение изображений для обеспечения ясности деталей. Камера также снимает видео аварийных ситуациях за 2 секунды до столкновения, что гарантирует запись всех важных деталей. В режиме парковки функция обнаружения движения на основе искусственного интеллекта позволяет Omni выявлять подозрительные фигуры вокруг вашего автомобиля и поворачивается в те места, где происходит активность, при этом записывая видеоматериалы о чрезвычайной ситуации. Вы даже сможете получать оповещения в режиме реального времени через свое приложение*, когда вы будете не за рулем.

«Компания 70mai постоянно стремится к инновациям. Мы впервые оснастили видеорегистратор электромотором. Наша команда преодолела беспрецедентные проблемы и технические трудности и теперь с гордостью может сказать, что Omni — это по-настоящему умный, гибкий и многофункциональный видеорегистратор с возможностью вращения на 360° и полным обзором», — заявил ведущий менеджер по продукции в 70mai.

Прием предварительных заказов начнется в октябре 2022 года.