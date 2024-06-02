Компания 8849 представила доступный смартфон с проектором TANK 2 Prо

Компания 8849, ведущий новатор в области надежных мобильных технологий, представила свой новый смартфон – TANK 2 Pro. Сочетая высокую надежность с флагманскими функциями, TANK 2 Pro развивает традицию 8849 в области мобильных инноваций.

Уникальной особенностью TANK 2 Pro является встроенный DLP-проектор с яркостью 100 люмен. Он позволяет превратить любую плоскую поверхность в большой экран, идеально подходящий для презентаций, вечерних кинопросмотров или игровых сеансов. Проектор обеспечивает четкое, яркое изображение с великолепным разрешением, что делает его универсальным инструментом как для работы, так и для отдыха.

TANK 2 Pro работает на новейшей версии Android 14, предлагая повышенную безопасность, улучшенные эксплуатационные характеристики и более интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Расширенные средства контроля конфиденциальности и доступ к огромному количеству приложений в Google Play Store делает пользование устройством удобным и максимально персонализированным.

TANK 2 Pro оснащен массивной батареей емкостью 23.800 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Благодаря этому телефон может работать в интенсивном режиме без частых подзарядок и быстро и эффективно восстанавливать свою работоспособность. Независимо от того, работают ли пользователи с проектором, используют навигацию с помощью GPS или запускают энергоемкие приложения, TANK 2 Pro отвечает любым запросам и потребностям.

TANK 2 Pro оснащен 6,79-дюймовым экраном с разрешением FHD + 120 Гц, обеспечивающим яркие цвета и исключительную четкость картинки. Это создает эффект живого изображения при просмотре видеороликов, участии в играх или перелистывании фотографий.

TANK 2 Pro оснащен процессором Helio G99 и имеет 8 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ дополнительного объема с возможностью расширения до 2 ТБ.