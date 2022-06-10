Компания «АГРИСОВГАЗ» представила инновационные решения для тепличных комплексов на выставке «Защищенный грунт России – 2022»

6 июня 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», один из крупнейших производителей металлоконструкций в России, представила инновационные решения для тепличных комплексов на круглом столе в рамках 19-й специализированной выставки «Защищенный грунт России – 2022». Мероприятие проходило на ВДНХ с 1 по 3 июня. Организатором выступила ассоциация «Теплицы России».

19-я специализированная выставка «Защищенный грунт России» – главная деловая площадка, презентующая ключевые тенденции развития тепличного овощеводства в Российской Федерации. Ее участниками являются ведущие производители конструкций, технологического оборудования и материалов для теплиц, оборудования для сортировки и упаковки овощной продукции, грибов, цветов, семян, удобрений и средств защиты растений, а также специалисты защищенного грунта.

Компания «АГРИСОВГАЗ», производитель современных тепличных комплексов, традиционно является одним из ключевых участников мероприятия. В этом году основной темой выступления стало «Комплексное сопровождение проектов строительства тепличных комбинатов. Отечественные инновационные решения создания и управления микроклиматом тепличных комплексов». На эту тему в рамках круглого стола «О перспективе развития фермерских хозяйств по производству овощей и культивируемых грибов в защищенном грунте» выступил эксперт компании, директор тепличного направления «АГРИСОВГАЗ» Михаил Семыкин.

В своем докладе он рассказал о состоянии тепличной отрасли в России. За последние восемь лет в нашей стране было построено более 1000 га современных тепличных комплексов, что позволило вдвое увеличить показатели производства овощной продукции. В 2021 году суммарно выращено 1,51 млн тонн тепличных овощей, в том числе 650 тыс. тонн томатов и 860 тыс. тонн огурцов. Также в докладе было отмечено, что Россия продолжает импортировать овощи, ягоды и цветы. Реальная потребность рынка на ближайшие 5 лет с учетом возможностей строительства объектов российскими интеграторами составляет не менее 1200 гектаров современных теплиц, и это без учета 700 гектаров, выбытие которых неизбежно в ближайшие годы ввиду своего устаревания и изношенности.

Для восполнения потребности компания «АГРИСОВГАЗ» разработала отечественную систему создания и управления микроклиматическими условиями в теплице. Данные инновации необходимы в овощеводстве, цветоводстве, а также для выращивания ягод и других светокультур. Микроклиматическая ячейка — это не только самая инновационная разработка на рынке, созданная с учетом наработок импортных аналогов, но и наиболее выгодное экономическое решение. Это симбиоз всего лучшего, что предлагают системы четвертого и пятого поколений.

Дополнительно компанией «АГРИСОВГАЗ» сегодня разрабатывается специализированная многоярусная система выращивания садовой земляники. Она позволит выйти на результаты круглогодичного промышленного урожая ягоды в диапазоне 20-26 кг с м2.

Одновременно с этим начата проработка совершенно уникальной высокой теплицы интенсивного выращивания светокультуры хмеля. Это решение позволит отечественным производителям пива круглогодично обеспечить себя самыми различными сортами хмеля в свежем виде, получать пиво совершенно другого качества с уникальными насыщенными вкусовыми показателями. Данные теплицы направлены как на крафтовых пивоваров, так и на промышленные группы отрасли пивоварения. Согласно статистике отрасли, в России выращивают лишь 2% хмеля, необходимого для приготовления пива, а недостающий объем наша страна закупает в Чехии, Германии и США. По данным таможенной статистики, в 2021 году в Россию ввезли 3 600 тонн хмеля (суммарно, в виде цельных или дроблёных шишек, в порошкообразном виде, в форме гранул или лупулина). Разработка «АГРИСОВГАЗ» уникальной теплицы-хмельника помимо возможности обеспечения отрасли свежим хмелем круглогодично сможет убрать из производственной цепочки лишний сегмент оборудования грануляции хмеля, тем самым снизив капитальные затраты на создание предприятия. Согласно расчетам специалистов компании, с учетом значительно больших урожаев в теплице светокультуры и показателей импорта высушенного хмеля требуется не менее 200 гектаров новых промышленных объектов светокультуры теплиц хмелеводства.

«Мы рады, что у компании «АГРИСОВГАЗ» есть возможность представить свои инновационные разработки на специализированной выставке «Защищенный грунт России». Это диалог с ведущими игроками рынка, как никогда необходимый сегодня российскому бизнесу, важный для развития направления обмен опытом и инсайтами с экспертным и бизнес-сообществом», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru