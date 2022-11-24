Компания «АГРИСОВГАЗ» представит тепличные решения на выставке «ЮГАРГО 2022»

Компания «АГРИСОВГАЗ», крупнейший производитель современных тепличных комплексов в России, представит свои инновационные технологии на 29-й международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2022». Мероприятие пройдет с 22 по 25 ноября 2022 г. в г. Краснодар. В нем примут участие руководители и специалисты 600 агропромышленных холдингов, сельхозпредприятий и КФХ, перерабатывающих производств, зерновых компаний и других участников рынка.

На стенде компании «АГРИСОВГАЗ» участники выставки смогут познакомиться с новейшей разработкой для тепличного хозяйства — микроклиматической ячейкой, которая позволяет получать максимальный урожай при любых климатических условиях. Посетители смогут задать специалистам компании любые интересующие их вопросы.

«ЮГАРГО» — самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. В этом году свою продукцию представят ведущие российские и иностранные компании. Свыше 160 организаций примут участие в выставке впервые. Мероприятие проводится при активной поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В рамках выставки запланировано проведение свыше 30 деловых мероприятий, посвященных самым актуальным вопросам АПК. Среди спикеров будут первые лица крупнейших компаний, представители власти и отраслевых союзов, а также авторитетные эксперты сельскохозяйственной индустрии.

«Мы рады принять участие в выставке «ЮГАРГО 2022», потому что это уникальная возможность для нашей компании продемонстрировать ключевым участникам рынка сельского хозяйства нашей страны и ряда зарубежных стран наши передовые технологии для тепличного хозяйства, наладить работу с новыми партнерами. Мы рады рассказать участникам мероприятия о нашей инновационной разработке — микроклиматической ячейке, которая призвана повысить производительность и эффективность отрасли закрытого грунта – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru