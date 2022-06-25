Компания «АГРИСОВГАЗ» продемонстрировала на форуме «Тепличная отрасль – 2022» инновационные разработки

23 июня 2022 г., Москва – В ходе III сельскохозяйственного форума «Тепличная отрасль — 2022» компания «АГРИСОВГАЗ» представила свои разработки в системе создания и управления микроклиматическими условиями в теплицах четвертого и пятого поколения, предназначенных для нужд овощеводства, цветоводства, а также для выращивания ягод и других светокультур. Применение данных теплиц позволит ускорить процесс импортозамещения в сфере производства ряда овощей, ягод и цветов.

За последние восемь лет в России было построено более 1 000 га современных тепличных комплексов, что позволило вдвое увеличить показатели производства овощной продукции. В 2021 году суммарно было выращено 1,51 млн тонн тепличных овощей, в том числе 650 тыс. тонн томатов и 860 тыс. тонн огурцов. Однако зависимость от импорта цветов, ягод и овощей сохраняется. Согласно данным, представленным Михаилом Владимировичем Семыкиным, директором тепличного направления «АГРИСОВГАЗ», в докладе «Комплексное сопровождение инновационных тепличных проектов», реальная потребность рынка на ближайшие 5 лет, с учетом возможностей строительства объектов российскими интеграторами, составляет не менее 1 200 гектаров современных теплиц, и это без учета 700 гектаров, выбытие которых неизбежно в ближайшие годы ввиду своего устаревания и изношенности.

Для удовлетворения существующих потребностей компания «АГРИСОВГАЗ» создала новейшую систему управления микроклиматическими условиями в теплице. Также компания продолжает разработку специализированной многоярусной системы выращивания садовой земляники, которая позволит предприятиям круглогодично собирать урожай ягоды в количестве 20-26 кг с м2.

«Форум «Тепличная отрасль — 2022» – прекрасная возможность поделиться с коллегами нашим опытом, а также узнать об инновационных разработках в сфере тепличного хозяйства других российских компаний. Такие мероприятия важны для развития производства и рынка любой страны. Для России это сегодня актуально вдвойне», – прокомментировал участие компании в Форуме Максим Михайлович Якибчук, генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ».

«АГРИСОВГАЗ» работает и над созданием уникальной высокой теплицы интенсивного выращивания светокультуры хмеля, позволяющей обеспечивать отечественных производителей пива различными сортами хмеля в свежем виде. На сегодняшний день в России выращивается лишь 2% хмеля, необходимого рынку. Весь недостающий объем завозится из Чехии, Германии и США. Уникальная теплица-хмельник «АГРИСОВГАЗ», предназначенная как для крафтовых пивоварен, так и для промышленных, не только позволит круглогодично обеспечивать пивоварни свежим хмелем, но и даст возможность убрать из производственной цепочки оборудование грануляции хмеля, сократив таким образом капитальные затраты.

Согласно расчетам специалистов компании, для обеспечения рынка нужным объемом сырья потребуется возведение не менее 200 гектаров новых промышленных теплиц светокультуры хмелеводства.

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

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