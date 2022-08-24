Компания «АГРИСОВГАЗ» рассказала о разработках, повышающих безопасность дорожного движения

В ходе конференции «Дорожное строительство России: мосты и искусственные сооружения» компания «АГРИСОВГАЗ» представила свои разработки в сфере дорожных ограждений, которые уменьшают вероятность ДТП, а в аварийных ситуациях — риски получения серьезных травм водителем и пассажирами транспортного средства. Применение этих технологий позволит снизить количество автомобильных аварий с пострадавшими и повысить безопасность дорожного движения в России.

В 2021 году в России произошло 133 тысячи автомобильных аварий. Эту цифру возможно сократить с помощью применения современных дорожных ограждений. Обсуждение темы безопасности на дорогах, а также новых векторов устойчивого развития мостостроения в России, особенностей испытания сооружений, актуальных вопросов проектирования, и необходимости расширения существующей нормативной базы для дальнейшей стандартизации отрасли — стали ключевыми вопросами, обсуждаемыми в ходе конференции «Дорожное строительство России: мосты и искусственные сооружения». Эксперты обменялись видением перспектив использования современных материалов, их применения, представили кейсы ведущих игроков рынка. Помимо технических аспектов посетители конференции с интересом отнеслись к обсуждению архитектурного облика современных мостов и защиты мостовых сооружений. Мероприятие проводилось при поддержке Федерального дорожного агентства и Ассоциации «Р.О.С. Асфальт».

Эксперты компании «АГРИСОВГАЗ» также приняли участие в конференции. За более чем 30 лет работы компания накопила достаточную экспертную базу в вопросах дорожного строительства. В данный момент «АГРИСОВГАЗ» занимается расширением существующей номенклатуры и разрабатывает современные ограждения с оптимальными характеристиками конструкций для конкретных участков дороги. Производственные линии компании отличает высокая продуктивность — они позволяют выпускать порядка 12,5 тыс. тонн дорожных ограждений в месяц.

«Конференция «Дорожное строительство России: мосты и искусственные сооружения» — прекрасная возможность поделиться с коллегами опытом, а также узнать об инновационных разработках в сфере отечественного мостостроения других российских компаний. Такие мероприятия важны для развития производства нашей страны. Сегодня у «АГРИСОВГАЗ» есть ряд технологических решений, способствующих повышению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан нашей страны, и мы готовы ими делиться», — прокомментировал участие в конференции Сергей Зайдулович Якубов, руководитель направления дорожной инфраструктуры компании «АГРИСОВГАЗ».

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru