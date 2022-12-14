Компания «АГРИСОВГАЗ» стала обладателем премии «Калужский Бизнес»

08 декабря 2022 г., Москва – Компания «АГРИСОВГАЗ», один из крупнейших производителей металлоконструкций в России, стала обладателем Ежегодной региональной премии «Калужский БИЗНЕС» в номинации «За реализацию инновационных проектов». Церемония награждения победителей прошла в г. Калуге.

«Калужский БИЗНЕС» – первая региональная независимая премия в области бизнеса в Калужской области. Она была учреждена в 2017 году по инициативе Информационного агентства «Калужские новости» и является самой престижной в сфере бизнеса в Калужской области. Организации, участвующие в борьбе за награды, проходят серьезный и тщательный процесс отбора авторитетным жюри. В состав экспертного Совета Премии входят ведущие эксперты и специалисты, обладающие многолетним опытом работы и обширными знаниями в различных отраслях бизнеса. Выбор лауреатов Премии происходит путем закрытого личного голосования.

Одним из лауреатов премии в этом году стала компания «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования. К 2022 году компания вывела на рынок ряд инновационных решений, которые превосходят зарубежные разработки по большинству показателей.

С каждым годом производство развивается всё стремительнее: объемы производства нарастают, разрабатывается и применяется больше инновационных технологий, повышается уровень независимости от зарубежных комплектующих, поставок.

В ближайшие планы входит запуск собственного производства конкретных узлов, оборудования и систем для теплиц, а также разработка программного обеспечения для централизованного управления работой тепличного комбината. Это позволит выполнять проекты любой сложности, независимо от размеров и выращиваемых культур, делать их еще более качественными и экономически выгодными. Ведется разработка специализированной многоярусной системы выращивания садовой земляники, создается совершенно уникальная высокая теплица интенсивного выращивания светокультуры хмеля.

Если говорить о глобальных направлениях, то компания ориентирована на развитие дорожной инфраструктуры, производство барьерных и пешеходных ограждений, опор освещения и АСУДД, высокомачтовых осветительных установок и прочих металлоконструкций.

«Присуждение премии «Калужский БИЗНЕС» в номинации «Реализация инновационных проектов» – большая честь для нас. Наша компания уделяет особое внимание созданию инновационных решений во всех направлениях работы, начиная от тепличных решений до дорожных конструкций. И для нас особенно важно, что данное признание мы получили именно в Калуге – в нашем «родном» регионе, в котором находятся заводы компании», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru