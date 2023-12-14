Компания АО «Р7» сообщила о результатах реализации социальных проектов в 2023 году

Новости
14 декабря 2023

Российская компания АО «Р7», разрабатывающая офисное ПО с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации, опубликовала предварительные результаты за 2023 год.

В 2023 году компании удалось втрое увеличить свою партнерскую сеть. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве с дистрибьютором ООО «О-СИ-ЭС-ЦЕНТР» (OCS Distribution), а также с «ТС Интеграция», «СБЕРБАНК-СЕРВИС», ПАО «МТС».

Также 2023 год ознаменовался выходом «Р7-Офис» на белорусский рынок в сотрудничестве с российскими дистрибьюторами.

По состоянию на конец текущего года более 150 специалистов входят в штат собственных разработчиков продуктов линейки «Р7-Офис».

Количество крупных клиентов компании, штат которых превышает 50 тыс. человек, в 2023 году увеличилось на 17%. Так, покупателями лицензий «Р7-Офис» в этом году стали АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО», АО «Банк Дом.РФ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Россети», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром».

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

TCL представила линейку сверхбольших телевизоров QD-Mini LED и умной бытовой техники

Общество

CGTN: в связи с изменением климата у нас заканчивается время, а не варианты

Общество

Hiventures: венгерское сельское хозяйство на подъеме

Общество

Открывая UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Джоко Видодо оценил роль BRI в поддержке ММСП