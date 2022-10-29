Компания Auria берет твердый курс на устойчивое развитие

Компания Auria, один из ведущих мировых поставщиков автомобильных напольных покрытий, акустических, тепловых, аэродинамических и других решений на основе волоконных материалов, утвердила назначение руководителя своего европейского подразделения Auria Europe Марка Флеглера (Marc Flegler) на пост первого в ее истории директора по устойчивому развитию (CSO), а также назначила д-ра Пинар Эрол (Pinar Erol) на специально созданную должность директора по глобальному устойчивому развитию.

Marc Flegler

В качестве директора по устойчивому развитию Марк Флеглер будет руководить реализацией задач в области охраны окружающей среды, решении социальных вопросов и внутрикорпоративных отношений (ESG), определяемых миссией компании, а также устанавливать ключевые показатели эффективности в рамках измеримой долгосрочной стратегии развития компании, совмещая эту должность со своей работой на посту главы Auria Europe.

Пинар Эрол, недавно приступившая к работе в компании Auria, будет подчиняться непосредственно Марку Флеглеру и отвечать за руководство программой корпоративной отчетности по устойчивому развитию (CSR), разработку дорожной карты по устойчивому развитию и формирование глобальной команды для реализации задач в области ESG.

Специализированные службы позволят компании Auria расширить сферу своей экологически, социально и экономически устойчивой деловой практики по всей производственно-сбытовой цепочке с целью создания долгосрочной ценности для клиентов, сотрудников, заинтересованных сторон и окружающей среды.

«Устойчивое развитие является одной из трех основных целей нашей деятельности, причем его роль в определении будущего компании Auria постоянно возрастает, — заявил Марк Флеглер. — Эта цель заключается в том, чтобы внедрить принципы устойчивого развития в структуру всей деятельности компании Auria, включая выпускаемую нами продукцию, бизнес-процессы, организационную структуру и производство».

За плечами Марка Флеглера больше 25 лет работы в области автомобилестроения на таких ключевых направлениях, как глобальное снабжение, управление цепями поставок, инженерное обеспечение и управление продажами. Он работает в компании Auria с момента ее основания в 2017 году и с 2020 года руководит ее европейским подразделением. До этого он занимал пост старшего вице-президента по международным продажам. До своего прихода в Auria Марк Флеглер был старшим вице-президентом по закупкам компании IAC. В этом качестве он осуществлял общее руководство всеми прямыми и сопутствующими закупками материалов, контролем качества поставок и работой систем закупок. Марк Флеглер начал свою карьеру в компании Harman International, где он занимал различные должности по управлению закупками.

Марк Флеглер гражданин Германии. Он получил степень бакалавра в области машиностроения в Штутгартской высшей технической школе. Кроме того, он имеет степень бакалавра в области производства и логистики от Университета AKAD в Ларе (Германия).

Пинар Эрол пришла в компанию Auria, имея 20-летний опыт работы в области устойчивого развития, в том числе несколько лет в качестве консультанта по вопросам корпоративной социальной ответственности, экологической устойчивости продукции и управления EHS. С 2019 года и до перехода в компанию Auria она занимала пост руководителя отдела устойчивого развития компании nnuks Group Holding GmbH. До этого она занимала различные должности в таких международных учреждениях, как МФК, Всемирный банк (МББР), Европейское агентство по защите окружающей среды (EEA), Европейская комиссия и Европейские консалтинговые компании по вопросам устойчивости.



Пинар Эрол родилась и выросла в Турции. Она получила степень бакалавра в области инженерного обеспечения охраны окружающей среды в Измирском университете и степень магистра естественных наук в области утилизации отходов в университете Коджаэли (Турция). В качестве стипендиата DAAD она переехала в Германию, где получила вторую степень магистра в области анализа промышленных потоков и звание доктора философии в области экологической оптимизации операций отделки автомобилей.

Марк Флеглер и Пинар Эрол работают из офиса компании Auria в Дюссельдорфе.