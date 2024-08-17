Компания AUXITO представит свои новинки на выставке MIMS Automobility Moscow

Экономика
17 августа 2024

Ведущий производитель автомобильных систем освещения AUXITO представит свою продукцию на выставке MIMS Automobility Moscow 19 августа 2024 года. Компания AUXITO представит свои новейшие высокомощные светодиодные автомобильные лампы, решения для внутреннего и наружного освещения, а также автомобильные фары.

Помимо демонстрации своей инновационной системы освещения, AUXITO представит новую коллекцию товаров, включая автокомпрессоры и пуско-зарядные устройства. Девиз AUXITO «GO SAFE, GO FUN» (Ездить безопасно, ездить с удовольствием) отражает кредо компании — обеспечить водителям и владельцам более безопасную и приятную среду для управления автомобилем.

«Наш дебют на выставке MIMS Automobility Moscow — прекрасная возможность продемонстрировать наши новейшие разработки и пообщаться с профессионалами отрасли и потребителями в регионе, — cчитает Айвен (Ivan), генеральный директор AUXITO. — Мы очень рады представить новую линейку продукции, которая отражает наше стремление сделать управление автомобилем более безопасным и приятным для водителей во всем мире».

AUXITO представляет свою продукцию в более чем 60 странах мира.  

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