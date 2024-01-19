Компания Beny продемонстрировала свои передовые решения домашнего управления энергией на выставке InterSolution 2024  

На открытии выставки InterSolution 2024 в экспоцентре Flanders Expo, Бельгия, компания Beny продемонстрировала свои передовые решения интеллектуального управления в области домашнего энергопотребления.

На фоне быстрого развития новых источников энергии спрос на интеллектуальные системы управления домашним энергопотреблением постоянно растет. Система предназначена для интеграции с домашними электросетями, оборудованными фотоэлектрическими (PV) системами. Система управления энергопотреблением здания (BEMS) измеряет генерацию электроэнергии PV-системой и управляет BEMC, корректируя энергопотребление бытовых приборов, таких как водонагреватели и тепловые насосы. Пользователи могут управлять расходом электроэнергии, выбирая различные режимы энергопотребления. Так, например, в режиме приоритета бытового потребления система динамически регулирует иное использование электричества, чтобы сделать домашнее энергопотребление приоритетным.

Система управления домашним энергопотреблением легко интегрируется с зарядными станциями для электромобилей EV. Если PV-система генерирует больше электричества, чем необходимо домашнему хозяйству, то она вступает во взаимодействие с зарядной станцией для электромобилей EV в режиме реального времени, увеличивая ее мощность, которая обеспечивает заряд на поездки из дома и обратно, а также путешествия. На выставке компания Beny дала подробные объяснения принципов работы системы, что находит горячий отклик у посетителей. Зарядные устройства переменного тока для электромобилей EV компании Beny поставляются с рядом защитных и интеллектуальных функций для улучшения пользовательского опыта. При их подключении к Wi-Fi или Bluetooth пользователи могут устанавливать связь между зарядным устройством и своими телефонами, обеспечивая удаленный мониторинг и управление зарядкой на основе открытого протокола зарядной станции OCPP. Посетители выставки на личном опыте могут по-настоящему оценить выдающиеся характеристики зарядных станций для электромобилей компании Beny и то, насколько они соответствуют нуждам владельцев электрокаров.

Директор по продажам компании Beny говорит: «Мы с радостью представляем наши решения в области домашнего энергопотребления на выставке InterSolution 2024. Beny будет и впредь стремиться предоставлять своим пользователям передовые интеллектуальные системы управления домашним энергопотреблением, интегрированные с новыми системами генерации электроэнергии, содействуя устойчивому развитию домашнего энергопотребления».

Презентация Beny на выставке InterSolution 2024 позволила посетителям заглянуть в «умное» и «зеленое» будущее домашнего энергопотребления.