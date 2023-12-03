Компания Bybit назначила Себастиана Гавенда руководителем направления опционов

Bybit, третья по посещаемости криптовалютная биржа в мире, объявила о назначении Себастиана Гавенда (Sebastian Gawenda) новым руководителем направления опционов. Фактически компания Bybit заключила первые сделки с опционами на монеты BTC и ETH с расчетами в USDC еще в 2022 году.

Себастиан является состоявшимся профессионалом, обладающим богатым опытом институциональных продаж, который ранее возглавлял отделы институциональных продаж на биржах спотовых сделок и сделок с деривативами компании Crypto.com.

До работы в компании Crypto.com Себастиан играл важную роль в руководстве подразделением институциональных отношений и решений по региону EMEA в компании Kraken. Его обширный опыт в области традиционных финансов в сочетании с десятилетней карьерой алгоритмического трейдера опционами на акции позволили ему приобрести уникальный набор навыков и аналитических возможностей.

Техническая проницательность Себастиана и его глубокое понимание традиционной и криптовалютной отраслей делают его идеальным мостом между этими двумя мирами, приносящим новый взгляд и инновационные стратегии в отдел торговли опционами компании Bybit.

«Существует огромная потребность в рынке опционов с расчетами в USDC для доступа к процветающему рынку спотовых сделок и сделок с деривативами, — сказал Себастиан. — Я вижу это из своих бесед со всеми, от финансовых институтов до мелких индивидуальных трейдеров. Поэтому я с энтузиазмом прихожу в компанию Bybit, которая уже является процветающим рынком сделок с деривативами и спотовых сделок, с единым торговым счетом, технологиями и невероятным коллективом, — это очень выигрышная комбинация!»

«Мы с восторгом приветствуем Себастиана в семье Bybit, — сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — Его экспертные знания и подтвержденный опыт в сфере институциональных продаж и торговли опционами делают его бесценным дополнением нашего коллектива. С Себастианом во главе нашего подразделения опционов мы можем быть уверены в нашей способности в будущем предложить институциональным клиентам расширенные возможности трейдинга».