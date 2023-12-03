Компания Bybit запустила новую функцию для опционов

Bybit, третья по объемам криптобиржа в мире, объявила о запуске Easy Options — нового инструмента, предназначенного для упрощения торговли опционами.

Easy Options — это инструмент начального уровня, который устраняет сложный процесс фильтрации многочисленных сроков и цен. Демонстрируя популярные опционы и важную информацию, инструмент позволяет пользователям быстро извлекать выгоду из возможностей одним нажатием.

Easy Options имеет функцию исследования и выбора. Сюда входят: рекомендации популярных опционов: отобранные вручную опционы для эффективной торговли; отслеживание крупных транзакций: анализ значительных движений на рынке; упрощенная процедура выбора: простое для понимания представление условий прибыли, расходов и динамики цен

Эта функция будет особенно полезной для новичков, трейдеров, которым нужны возможности прибыли, и тех, кто хочет посоревноваться с экспертами.

Easy Options можно использовать с единым торговым счетом (UTA) Bybit, что повышает эффективность торговли. Система UTA снижает маржевые требования на позиции хеджирования, таким образом, повышая эффективность капитала благодаря использованию выгодных позиций для смещения потерь в том же портфеле.

«Цель в Bybit всегда состояла в том, чтобы сделать торговлю доступной и эффективной для всех, — сказал Себастиан Гавенда (Sebastian Gawenda), директор по глобальному развитию опционов Bybit. — Easy Options помогает нам снизить входной барьер для новичков, предоставляя им инструменты для эффективного понимания и использования динамики рынка».