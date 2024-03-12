Компания ЦМД-софт стала авторизированным партнером Р7

АО «ЦМД-софт» получило статус авторизованного реселлера по продвижению и распространению продуктовой линейки российского разработчика офисного программного обеспечения «Р7-Офис». Продукты «Р7-Офис» входят в Реестр отечественного ПО.

Офисный пакет обеспечивает совместимость со всеми популярными форматами офисных документов. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях. В портфель АО «ЦМД-софт» вошли все офисные решения «Р7-Офис»: десктопные редакторы документов, таблиц и презентаций и корпоративный сервер.

«Пакет офисных приложений «Р7-Офис» надежно интегрируется с отечественными бизнес-приложениями, входящими в состав портфеля нашей компании. Статус партнера вендора «Р7» дает нам возможность предоставить клиентам услугу комплексного лицензирования при внедрении приложений для бизнеса», — прокомментировала Ольга Орлова, исполнительный директор АО «ЦМД-софт».