Компания Dahua представила беспроводные камеры для эффективного управления малым бизнесом 

Компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик решений и услуг AIoT для видео, провела онлайн-презентацию линейки беспроводных систем Dahua Wireless Series. Линейка включает в себя серии Turret, Picoo, Bullet и Hero, представляющие собой интеллектуальные и эффективные решения для обеспечения безопасности повседневной деятельности небольших коммерческих предприятий.

Благодаря беспроводной связи и функции plug-and-play новые устройства обеспечивают удобство настройки, позволяя устранить такие распространенные трудности, как сложные схемы подключения и отладка. В дополнение к системе безопасности некоторые модели оснащены искусственным интеллектом с функцией точного обнаружения, а также системой оповещения в реальном времени, режимом обеспечения конфиденциальности, двусторонней связью и другими функциями для нужд различных предприятий. Пользователи также могут удаленно управлять устройствами с помощью приложения Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) и программного обеспечения Dahua Security System (DSS). Эти камеры не только обеспечивают безопасность, но и являются удобным инструментом для повышения эффективности управления бизнесом, что делает их идеальным решением для кафе, небольших магазинов, супермаркетов и других малых предприятий.

Кроме того, камеры серии Hero позволяют записывать и воспроизводить видео в HD-качестве и обеспечивают четкое изображение в ночное время благодаря мощной ИК-подсветке дальностью до 10 м. В случае регистрации события приложение также немедленно отправляет на мобильный телефон пользователя Push-уведомление.

Пример использования камеры серии Hero в кафе. Когда кафе закрыто, владелец или менеджер могут наблюдать за помещением в режиме реального времени через приложение. В рабочее время все инциденты фиксируются, а владелец может наблюдать за происходящим и общаться с персоналом с помощью двусторонней аудиосвязи.