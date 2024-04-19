Компания DECOMP стала сервисным партнером по обслуживанию промышленных винтовых компрессоров для ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР»

Экономика
19 апреля 2024

С 2024 года DECOMP является сервисным партнером по обслуживанию компрессорного парка компании ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР» — одного из заводов в составе российского подразделения мирового лидера по производству решений из каменной ваты.

Сжатый воздух, вырабатываемый промышленными воздушными компрессорами, приводит в действие станки и механизмы.

Компания DECOMP проводит диагностику, техническое обслуживание, ремонт (в том числе аварийный) и осуществляет поставку запасных частей и расходных материалов для компрессорного оборудования.

В 2024 году уже была проведена комплексная диагностика парка компрессорного оборудования ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР», оценена работоспособность и надёжность узлов и механизмов.

Целью диагностики является предупреждение аварийных ремонтов и внеплановых остановок компрессорного оборудования.

В рамках договора сервисного обслуживания компрессоров предусмотрено резервирование запасных частей и расходных материалов для проведения технического обслуживания и ремонтных работ. С уходом европейских производителей запасных частей и компрессоров с локального рынка логистика поставок стала сложнее. Несмотря на это, предусмотренные поставки поддерживаются на должном уровне.

Обслуживание винтовых компрессоров компрессорного парка компании ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР» рассчитано до 2028 года, предусмотрено 13 выездов сервисных инженеров для проведения технического обслуживания. Результатом каждого ТО станет сформированный план и дальнейшее производство работ ТОиР, необходимых для поддержания уровня надёжности, заложенного производителем оборудования.

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