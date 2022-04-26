Компания EcoFlow получила четыре награды iF Design Awards за 2022 год

Компания EcoFlow, специализирующаяся на портативных источниках энергии и решениях для возобновляемых источников энергии, объявила сегодня, какие ее четыре продукта получили награду iF Design Awards в этом году. Победителями в номинации за лучший продукт стали DELTA Pro, DELTA Max, солнечная панель мощностью 400 Вт и умный генератор Smart Generator.

Уже более 70 лет премия iF Design Awards считается эталоном инженерного искусства. Ежегодно жюри вручает награды за инженерные достижения в нескольких номинациях: продукт, упаковка, коммуникация и дизайн услуг, архитектура и внутренняя архитектура, а также профессиональная концепция, восприятие пользователем (UX) и пользовательский интерфейс (UI). Это первая новая победа компании EcoFlow в конкурсе iF Design Awards после получения трех наград в 2019 году.

«Мы гордимся тем, что продукция EcoFlow получила признание жюри престижной премии iF Design Awards», — заявил руководитель отдела исследований и разработок компании EcoFlow Томас Чан (Thomas Chan). — «Мы в EcoFlow убеждены, что каждый может быть частью устойчивого и углеродно-нейтрального будущего. Именно это мотивирует нас продолжать заниматься инновациями каждый день».

Четыре победителя были впервые представлены в июле 2021 года на Kickstarter в рамках краудфандинговой кампании, которая на сегодняшний день остается технологическим проектом Kickstarter, собравшим наибольшую сумму финансирования. Портативная электростанция DELTA Pro, солнечная панель мощностью 400 Вт и интеллектуальный генератор являются ключевыми компонентами настраиваемой экосистемы DELTA Pro — первого комплексного решения в области возобновляемой энергетики для производства, хранения и использования электроэнергии. Портативная электростанция DELTA Max — масштабированная версия модели DELTA Pro — имеет базовую мощность 2016 Вт·ч, расширяемую до 6048 Вт·ч, что достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи в электроэнергии в течение двух дней.

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легких и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 400 местных ретейлеров.