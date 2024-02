Компания EVE приняла участие в Energy Storage Summit 2024 в Лондоне и выступила с программной речью

В Лондоне состоялся 9-й Саммит Energy Storage Summit 2024. Почти 1 000 первоклассных экспертов и лидеров мировой индустрии в области сохранения энергии собрались вместе, чтобы изучить будущее развитие отрасли. На саммите Венди Е (Wendy Ye), директор по маркетингу EVE Energy Storage Co., Ltd., выступила с программной речью под названием «Переосмысление ESS с помощью следующего поколения Mr. Big и Mr. Giant», в которой она рассмотрела эволюцию энергии и заглянула в будущее сохранения энергии. Она также подробно рассказала о продуктах флагманской серии Mr, поделившись надежными и инновационными идеями по развитию сегмента накопления энергии.

До сих пор наши методы использования энергии трансформировались от методов примитивной структуры, представленной использованием дров, до методов возобновляемой фотоэлектрической энергетической структуры, направленной на восстановление нашей планеты. Во время этого перехода важно разработать метод сохранения энергии, который решает проблему разницы во времени фотоэлектрической генерации энергии.

Согласно прогнозу IHS, пользующегося авторитетом во всем мире консалтингового агентства, к 2030 году совокупная глобальная установленная мощность хранилищ энергии достигнет 1 420 ГВтч. Масштабное развитие электростанций-накопителей мощностью от 0,1 ГВтч до 1 ГВтч, а затем до 10 ГВтч станет неизбежным трендом. Однако по мере расширения масштабов электростанций для хранения энергии такие проблемы, как экономическая эффективность, сложность эксплуатации и технического обслуживания, а также безопасность, становятся все более заметными, что делает потребность в передовых технологиях и методе хранения энергии, которые могут решить трудности в отрасли, более актуальными.

Исходя из вышесказанного, Венди Е, директор по маркетингу EVE Energy Storage Co., Ltd., сказала: «В 2022 году мы представили технологию сверхбольших фотоэлементов CTT (Cell to TWh) и запустили продукты флагманской серии Mr в январе 2024 года. Благодаря своим характеристикам, объединенным под аббревиатурой ESS (эффективный, простой и безопасный), продукты флагманской серии Mr могут покончить с ограничениями традиционной технологии хранения энергии, переопределить концепцию ESS и превентивно решить такие проблемы, как экономическая эффективность, сложность эксплуатации и технического обслуживания, а также безопасность крупных электростанций для хранения энергии».

Являясь ведущим мировым предприятием по производству литиевых аккумуляторов, EVE Energy на протяжении 23 лет использует инновации в области исследований и разработок, в основе которых лежит опыт ученых, занимающихся электрохимией. Недавно выпущенная флагманская серия Mr основана на теории электрохимии и включает в себя множество передовых технологий, таких как инновационная технология токосъема, технология 3T и сепараторов с особым покрытием, что позволяет свести к минимуму потери тепла между циклами зарядки и разрядки и неуклонно повышает энергоэффективность и безопасность.

Благодаря ряду инноваций, включая запатентованные химические системы, процессы и структуры, EVE Energy преодолела проблемы, связанные с энергоэффективностью и безопасностью аккумуляторов большой емкости и систем накопления энергии мощностью 5 МВтч, а также расширила возможности применения крупных хранилищ энергии, демонстрируя свои преимущества ESS, подчеркивая при этом свою ведущую роль в области технологии хранения энергии.

В глобальном контексте сокращения выбросов углекислого газа EVE Energy продолжит продвигать инновации в области технологий литиевых батарей, оптимизировать эффективность производства, создавать надежные эталонные продукты и расширять возможности крупных электростанций для хранения энергии, тем самым обеспечивая энергоснабжение с использованием новой энергией в любое время и в любом месте, ускоряя энергетический переход и восстанавливая нашу планету.