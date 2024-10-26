Компания «Фродекс» презентовала систему Vulns.io Enterprise VM на CyberTech 2024

В Москве прошел крупнейший форум по кибербезопасности CyberTech 2024, одним из участников которого стала компания «Фродекс». К мероприятию была приурочена выставка, в ходе которой «Фродекс» дала возможность ознакомиться с возможностями многофункциональной системы для управления уязвимостями Vulns.io Enterprise VM.

Разработчик подготовил специальный стенд для детального изучения примеров задействования системы Vulns.io Enterprise VM в ИТ-инфраструктурах разных отраслей, включая госсектор, финсектор, промышленность и т.д.

Система поддерживает свыше 20 ОС, в т.ч. российские Linux-дистрибутивы. Разработчики позаботились о возможности адаптации нового продукта к потребностям любых организаций, обеспечив возможность кастомизации правил и подходов к управлению уязвимостями. Система обладает особой архитектурой, создающей возможность высокой производительности. Изначально продукт разрабатывался под возможность горизонтального масштабирования и запуска в кластерах Kubernetes.