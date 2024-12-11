Компания «Фродекс» провела обучение третьего потока по антифрод-защите банковских систем

Компания «Фродекс» продолжает реализацию образовательной программы «Антифрод-защита банковских систем. Фрод-мониторинг». Один из крупнейших отечественных разработчиков в сфере защиты от финансового мошенничества и кибербезопасности сообщил о завершении обучения специалистов кредитно-финансовой отрасли (третий поток).

Теоретическая часть программы была посвящена методам борьбы с разными видами мошенничества, законодательным требованиям и нормативной документации по вопросам регулирования антифрод-защиты, управлению рисками безопасности в банковских системах и карточном бизнесе, отслеживанию операций и выявлению признаков транзакций без добровольного согласия клиента.

Авторы курса включили в его практическую часть занятия с использованием автоматизированных инструментов, которые помогают эффективно отслеживать операции и определять признаки транзакций, совершаемых без согласия клиента.

Четвертый поток по образовательной программе «Антифрод защита банковских систем. Фрод-мониторинг» будет проведен 20-24 января следующего года.