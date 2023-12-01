Компания FxPro запустила обновление, которое поможет в адаптации торговли под потребности трейдеров

Брокерская компания FxPro, входящая в число крупнейших игроков международной торговой индустрии, добавила новые типы счетов для торговой платформы MetaTrader 5. Каждый из данных счетов позволяет трейдерам торговать не только акциями числом свыше 1800, но и индексами, валютой, металлами и многими другими активами. Интегрированные с платформой MT5, данные счета предоставляют трейдеру значительно более выгодные условия торговли.

Счет Standard, например, является идеальным вариантом для любителей конкурентных спредов в варианте «всё включено». Целевой аудиторией Счет Raw+ с доступом к нулевому спреду на валюты и золото являются трейдеры, ищущие «чистые», без наценок, спреды. А премиальным вариантом Счет Elite трейдерам, обладающим крупными депозитами – свыше 30 тыс. долл. США – ко всем предлагаемым преимуществам Raw+ добавлена возможность получения рибейтов от сделок с «живыми» деньгами.

Данное обновление призвано помочь трейдерам в адаптации торговли к своим индивидуальным особенностям.