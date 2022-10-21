Компания GCLSI получила сертификат TÜV Rheinland на свои солнечные модули TOPCon n-типа 

Компания GCL System Integration Technology Co., Ltd. («GCLSI»), ведущая китайская компания по производству фотоэлектрических модулей, недавно объявила о том, что ее монокристаллические двухсторонние модули n-типа размером 210 мм и 182 мм на базе технологии TOPCon (туннельный переход с оксидным пассивированием) успешно прошли сертификацию TÜV Rheinland с максимальной выходной мощностью 685 Вт для модуля размером 210 мм и 575 Вт для модуля размером 182 мм.

В январе этого года компания GCLSI приступила к реализации своего плана по созданию базы по производству высокоэффективных солнечных модулей по технологии TOPCon мощностью 10 ГВт. В настоящее время процессы разработки, проектирования и сертификации крупноформатных солнечных модулей продвигаются устойчивыми темпами. Все фотоэлектрические модули n-типа серии TOPCon компании GCLSI достигли эффективности в 22%.

Получение сертификата TÜV Rheinland знаменует собой очередной существенный прорыв компании GCLSI в производстве модулей n-типа по технологии TOPCon и значительно повышает конкурентоспособность компании на рынке.

Генеральный директор компании GCLSI Шу Хуа (Shu Hua) заявил: «Мы гордимся получением этого сертификата. Признание со стороны TÜV Rheinland, ведущего международного поставщика технических услуг, доказывает наши возможности в области исследований и разработок и говорит в пользу разработки технологии TOPCon нового поколения. Наша компания стремится предлагать надежные и высокоэффективные солнечные продукты на благо всего мира, и в будущем мы продолжим научно-исследовательские инновации модулей n-типа и усовершенствуем возможности массового производства».