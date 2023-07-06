Компания Hikvision представила годовой ESG-отчет за 2022 год

Компания Hikvision опубликовала свой отчет за 2022 год по вопросам экологического, социального и корпоративного управления (ESG), в котором демонстрируется приверженность компании принципам ответственного ведения бизнеса и предпринимаемые ею усилия по созданию социальных ценностей. В отчете подчеркивается значительный прогресс, который компания Hikvision достигла в различных областях ESG, включая целостность и соответствие нормативным требованиям, низкоуглеродное развитие и укрепление гармоничных отношений с сотрудниками, партнерами и сообществами.

«Компания Hikvision привержена принципам социальной ответственности, этики и защиты окружающей среды при ведении своей деятельности. Мы постоянно оцениваем и корректируем свою деятельность, чтобы убедиться, что поступаем правильно и делаем все правильно. Наши преданные своему делу инженеры стремятся разрабатывать технологии, которые повышают общественную безопасность, управление дорожным движением и эффективность работы. Эти усилия подчеркивают нашу твердую приверженность миссиям ESG», — заявил Хуанг Фанхонг (Huang Fanghong), начальник отдела корпоративного регулирования и контроля и старший вице-президент компании Hikvision.

Технологии для создания лучшего мира

Компания Hikvision, признающая преобразующий потенциал технологий для создания лучшего мира, использует свои передовые возможности технологии AIoT для стимулирования позитивных изменений и оказания существенного влияния на различные отрасли, что значительно улучшает жизнь людей.

В ESG-отчете Hikvision за 2022 год изложены ключевые категории социальных ценностей, создаваемых компанией. Используя инновационные решения и продукты, компания Hikvision оказывает поддержку уязвимым группам населения и способствует цифровой трансформации в области управления городскими и сельскими населенными пунктами, управления транспортом и коммунальных служб. Кроме того, компания расширила свой технологический потенциал для содействия гармоничному сосуществованию людей и природы.

Социальная ответственность и устойчивое развитие уже глубоко укоренились в деловой практике компании Hikvision. Сотрудничая с единомышленниками и партнерами по отрасли, Hikvision стремится раскрыть весь потенциал технологий, чтобы изменить мир к лучшему.

Деятельность с низкими выбросами углерода и «зеленое» развитие

Компания Hikvision включила «зеленое» и низкоуглеродное развитие в свою систему управления ESG. В 2022 году компания завершила разработку плана по достижению углеродной нейтральности и получила сертификат ISO 14064 для учета и контроля парниковых газов. Эта важная сертификация направлена на количественную оценку и контроль выбросов парниковых газов, предоставляя организациям надежную основу для разработки кадастров выбросов парниковых газов, а директивным органам — основу для создания эффективных инициатив в области изменения климата.

Компания постоянно совершенствует свою систему экологического управления, продвигает принципы экологически чистого производства и деятельности, а также внедряет меры по энергосбережению и сокращению выбросов. В прошлом году Hikvision приобрела 32 852 МВтч «зеленой» электроэнергии и 4 508 МВтч электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрическими установками.

Компания Hikvision, вкладывающая значительные средства в разработку инновационных технологий и продуктов, расширяет возможности и помогает всем — от клиентов до партнеров — работать вместе над созданием более экологичного будущего . Между тем, компания по-прежнему стремится уменьшить свой экологический след на каждом этапе разработки продукта и бизнес-операций — от выбора материалов и дизайна до экологичного производства и офисных парков с низким выбросом углерода.

Дальнейшее совершенствование экосистемы соответствия требованиям

Hikvision продолжает улучшать свою систему соответствия требованиям, чтобы охватить широкий круг проблем и мероприятий. Компания пригласила экспертов в области международной политики и отношений, корпоративного управления, кибербезопасности, защиты данных и правозащитного управления для предоставления руководству профессиональной информации и консультаций. Кроме того, компания стремится повышать осведомленность сотрудников о соблюдении требований и призывает их придерживаться своих норм.

Начиная с 2022 года компания Hikvision проводит международные ESG-конференции , которые предназначены для обсуждения ключевых тем и приоритетов в области ESG, предоставляя заинтересованным сторонам форум для получения более глубокого понимания международной обстановки, в которой компания осуществляет свою деятельность, и глобальных обязанностей, которые она стремится выполнять. Эти конференции проводились в различных странах и регионах, и служат платформой для совместной работы сотрудников и партнеров на благо социального благополучия.