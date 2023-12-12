Компания Huawei составила руководство по подаркам с последними техническими новинками для жизни  

С приближением сезона праздников приходит время снова посетить магазины и удивить близких. Будь то подарок, чтобы выразить любовь и признательность во время Рождества, или пожелание удачи в новом году всем нам нужно подарить подарок, который будет не только практичным, но и модным. Часто бывает очень сложно найти подарок, который бы соответствовал обоим критериям, поэтому мы составили руководство по подаркам для тех, кому нужно немного вдохновения, начав с технических новинок для жизни.

Технические аксессуары: модные носимые устройства

Так как технологии входят в различные области стиля жизни, неудивительно, что они, наконец, заняли свою нишу в моде в прошлом году. Сейчас все больше технической продукции отличается стильным дизайном, создавая новый гибрид «модных технологий», который привлекает больше и больше пользователей. Этими устройствами можно не только хвастаться благодаря их дизайну, но они еще и улучшают жизнь благодаря функциям для спорта, здоровья и производительности — не в ущерб стилю.

Новая концепция Huawei «Опережая тренды» предлагает современный дизайн новых носимых устройств, наводя мосты между модой и технологиями. Часы HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, выпущенные в прошлом квартале, содержат элементы из 18-каратного золота в классическом флагмане HUAWEI WATCH Ultimate, где каждый золотой элемент встроен с использованием традиционных методов.

Кроме того, недавно компания Huawei выпустила HUAWEI FreeClip, объединивший дизайн клипсов с технологией наушников с открытым ухом. Наушники HUAWEI FreeClip, которые идеально подходят для пользователей, которые предпочитают технологию открытого уха для качественной тренировки с удобными наушниками. В то же самое время стильный внешний вид делает эти наушники достаточно универсальными для использования где угодно между занятиями в спортзале или во время прогулки по городу.

Фитнес — пик сезона: новая эра здоровья

Модная жизнь больше не ограничивается одеждой и обувью, которые вы носите, теперь она касается и фитнеса и здоровья, к которому вы стремитесь. От продуманных диет до занятий йогой, молодые пользователи все больше склоняются к мысли, что истинная красота находится глубже. Шагайте в новый год, преобразовавшись изнутри, и достигайте своих спортивных целей, опираясь на новые технологии, начав с новых модных носимых смарт-устройств.

Что касается дизайна, HUAWEI WATCH GT 4 и HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN могут воплощать эстетику традиционных часов, н о на самом деле являются смарт-часами с усовершенствованными функциями мониторинга для здоровья и фитнеса. Пользователям, которые хотят выглядеть и чувствовать себя хорошо изнутри, функции HUAWEI WATCH GT 4 предлагают комплексный баланс между физическим и психологическим здоровьем, разработав усовершенствованную и более точную технологию мониторинга сердца TruSeenTM 5.5+, а также функции управления сном и стрессом. Также добавлен новый счетчик калорий Stay Fit для пользователей, которым нужен более точный способ отслеживать расход калорий, будь то для наращивания мускулатуры, сброса жира или поддержки веса тела.

Для пользователей, которые хотят вывести свои спортивные цели на новй уровень, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN добавляет более профессиональные спортивные функции и расширенные технологии отслеживания. Улучшенный компьютер для погружения и водонепроницаемость 10 АТМ делают эти часы идеальным партнером для дайверов, предлагая сложное оборудование в едином интеллектуальном устройстве для статистики погружений — будь то подводное плавание или фридайвинг. Пользователи, которым нравится ходьба, альпинизм и частые походы на природу, могут воспользоваться режимом «Экспедиция» на HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, где пользователям предлагаются инструменты, необходимые для путешествий по неизведанным местам, например высокоточный GNSS-трекер и системы оповещения об экстремальных погодных условиях.

Благодаря ИИ, который стремительно становится неотъемлемой частью нашей жизни, пользователи учатся использовать смарт-функции в повседневной жизни, чтобы повысить эффективность и производительность, что так важно в наше время. Теперь пользователи могут жить ярче и работать удобнее благодаря применению смарт-технологий. Кроме того, с появлением гибридного и мобильного офиса, который становится нормой для большинства людей, пользователям также нужен баланс между удобством, производительностью и портативностью для оптимизации новых методов работы. Вот некоторые технологические новинки, которые помогут преобразовать ваш стиль работы:

Теперь, когда гибридная работа стала нормой для сотрудников повсеместно, стало крайне важно иметь портативный мобильный офис. Реагируя на этот возрастающий запрос, компания Huawei усовершенствовала свои флагманские ПК и планшеты, уделив большее внимание большому экрану и низкому весу, предоставляя пользователям достаточно места на экране и мощности для выполнения рабочих обязанностей в любом месте. Новые HUAWEI MateBook D 16 и HUAWEI MatePad Pro 13.2, которые стали легче и тоньше, чем когда-либо, все равно оснащены большими экранами, что позволяет пользователям легко выполнять несколько задач во время работы.

Чтобы совещания или личные звонки легко можно было проводить в дороге, в новых наушниках HUAWEI FreeBuds Pro 3 добавлена технология тихих конференций Pure Voice 2.0, обеспечивающая 2,5-кратное улучшение приема голоса во время аудио- и видеозвонков, что означает, что пользователи могут организовать благоприятную среду для видео- и аудиозвонков даже в условиях переполненного вокзала и коворкинга. Тем, кому также нужна дополнительная функция многозадачности в пути, складной экран HUAWEI Mate X3 позволяет активировать разделенный экран, чтобы делать заметки на телефоне даже во время видеозвонка с коллегой.

Когда наступает время отдыха, производительность также важна, чтобы лучше использовать досуг. Пусть ваши близкие оценят расширяемый размер экрана MatePad Pro 13.2 для самых разных видов деятельности — о рисования до просмотра любимых фильмов. Благодаря улучшенной демонстрации деталей и цветов пользователи будут польностью вовлечены и сосредоточены на своих хобби.

Стимулирование творчества во всех аспектах жизни

У каждого внутри живет художник. Будь то писательство, рисование, танцы, фотография или музыка, у каждого должен быть выход для творчества, чтобы выразить свой внутренний мир и дать волю воображению, — без этого наша жизнь будет неполной. К счастью, теперь технологии предоставляют возможность творить, позволяя создавать искусство на любом уровне. В этом новом году разрешите себе или близким раскрыть своего внутреннего художника с этими продуктами.

В новом флагманском смартфоне HUAWEI P60 Pro ультракамера с телеобъективом преобразовывает подход к фотографии благодаря искусству света, расширяя творческие возможности, которые пользователи могут использовать во время съемки, особенно в режиме съемки луны.

HUAWEI Mate X3 также оснащен подобными функциями фотографии, но создает еще и новые уровни функциональности, особенно при раскрытии экрана под углом. Это означает, что вы можете освободить руки и снимать под различными углами в этом режиме, который также поддерживает съемку с задержкой, чтобы вы раскрыли свой творческий потенциал на полную.

Тем, кто занимается творчеством профессионально, новейшие планшеты Huawei предоставляют интеллектуальные инструменты, которые нужны для преуспевания в работе, обеспечивая гладкий творческий процесс для каждого. Например, иллюстраторы и редакторы могут воспользоваться усовершенствованным дисплеем HUAWEI X-TrueTM на HUAWEI MatePad Pro 13.2, который обеспечивает визуальное совершенство, которое необходимо для детализированного и глубокого творчества.