Компания Huawei укрепляет усилия по поддержке «зеленого» и цифрового перехода в Европе

В Париже состоялось открытие ежегодного флагманского саммита компании Huawei — HUAWEI CONNECT 2023. На саммите собрались тысячи гостей, включая лидеров отрасли, экспертов и партнеров со всего мира, чтобы узнать, как цифровые и интеллектуальные технологии могут ускорить «зеленый» и цифровой переход в ЕС.

«Европа демонстрирует невероятные успехи в области цифрового перехода и возглавляет общемировой переход к экологически чистому будущему», — сказал в своем вступительном слове Кен Ху (Ken Hu), периодически занимающий пост председателя Huawei. «Компания Huawei уже более 20 лет тесно сотрудничает с европейскими заказчиками и партнерами. Мы добились больших успехов в обеспечении контактов между людьми, расширении возможностей бизнеса и создании цифровой экосистемы Европы. В дальнейшем мы продолжим оказывать Европе поддержку в области цифрового перехода, локальных инноваций, устойчивого развития и кибербезопасности».

Ken Hu, Rotating Chairman at Huawei, speaking at HUAWEI CONNECT 2023 • PARIS

Джим Лу (Jim Lu), старший вице-президент и президент компании Huawei в европейском регионе, выступил с ключевым докладом, в котором предложил четыре основных направления для более эффективной поддержки «двойного перехода» в Европе: обеспечение взаимосвязи всего и вся, использование интеллектуального облака и принципа «биты управляют ваттами» и обеспечение открытого сотрудничества. «Компания Huawei готова к сотрудничеству с партнерами, чтобы предоставлять клиентам лучшие продукты и решения. Мы продолжим вносить свой вклад в поддержку «зеленого» и цифрового перехода в Европе», — сказал Лу.

Возможность интеграции любых элементов и обеспечение вычислимости всех решений

Подключение всех устройств к высокоскоростным сетям — ключ к обеспечению цифрового перехода. Это особенно актуально для предприятий, где высокопроизводительные сети обеспечивают передачу, анализ и обработку огромных объемов данных в реальном времени. Компания Huawei предлагает надежные, интеллектуальные и устойчивые сетевые решения, обеспечивающие поддержку сверхширокополосных соединений для различных промышленных применений.

Например, в сотрудничестве с партнерами компания Huawei смогла преобразовать венгерский интермодальный терминал East-West Gate (EWG) в первый логистический терминал с поддержкой 5G в Европе. Благодаря использованию надежных сверхширокополосных соединений со сверхнизкой задержкой технология 5G позволяет использовать полностью автоматизированные и дистанционно управляемые мостовые краны для интеллектуальной железнодорожной логистики. Терминал стал намного безопаснее, улучшились условия труда, а производительность возросла на 20%.

В условиях всеобщего подключения облака являются мощным источником алгоритмов и огромных вычислительных мощностей, необходимых для перехода промышленности к использованию «умных» технологий. «Huawei Cloud будет продолжать инвестиции в Европу, создавая тем самым новые возможности для наших заказчиков и партнеров в регионе», — сказал Лу. «С появлением облачных центров в Ирландии и Турции Huawei Cloud стал одним из самых быстрорастущих крупных поставщиков облачных услуг в мире».

Управление ваттами с помощью битов: помощь Европе в развитии «зеленых» инициатив

«Европа является мировым лидером в переходе к экологически чистой, «зеленой» энергетике,» — сказал Лу. «Уже много лет мы работаем над интеграцией цифровых технологий и технологий силовой электроники для увеличения производства экологически чистой энергии и цифровизации энергетических систем. На сегодняшний день компания Huawei помогла выработать 228 млрд. киловатт-часов экологически чистой электроэнергии в Европе, что позволило сократить выбросы углекислого газа на 102 млн. тонн, а также создать десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест».

В Европе, для Европы: надежный партнер Европы в процессе внедрения экологически чистых и цифровых технологий

Лу добавил: «Европа является одним из наиболее стратегически важных регионов для Huawei с точки зрения развития нашего глобального бизнеса. Компания Huawei будет и впредь учитывать интересы заказчиков, создавать преимущества для клиентов и партнеров, укреплять сотрудничество в области инноваций с европейскими партнерами, помогать развивать потенциал местных специалистов в области цифровых и экологически чистых технологий, а также продолжать наращивать инвестиции в НИОКР в Европе. Мы рассчитываем внести свой вклад в ускорение перехода Европы к использованию экологически чистых и цифровых технологий». В заключение Лу призвал к формированию открытой, справедливой и инклюзивной среды для внедрения инноваций, являющихся ключом к социальному развитию.